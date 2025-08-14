Un insólito momento protagonizado por el diputado del Frente Amplio (FA), Ariel Robles, quedó registrado en actas oficiales de la Asamblea Legislativa.

El hecho se dio durante una sesión legislativa en donde se discutía sobre el proyecto de vía rápida de las jornadas 4-3.

Robles respondió con un “Miau” ante lo afirmado por la oficialista Ada Acuña, quien menciono que no iba a discutir con la “Pandilla de Don Gato”, haciendo referencia a la fracción frenteamplista.

El acta quedó de la siguiente manera:

Diputada Ada Acuña Castro:

…

Pero yo no voy a discutir con la fracción que está allá, que es la pandilla de Don Gato, y el que no recuerda a la pandilla de Don Gato, que se meta a verla y a revisar.

Así que, por favor, le pido a usted primero, respeto y segundo, que nos dejen hablar y que nos dejen participar tal cual como usted lo está solicitando al inicio.

Presidente Rodrigo Arias Sánchez:

Bueno, yo les solicito ese respeto, por favor, a todos los diputados antes de poder yo tomar entonces otras medidas que tendría que tomar.

En discusión la moción número 63.

Tiene la palabra el diputado Robles Barrantes.

Diputado ¿es a favor o en contra? A favor, okey.

Eso, se la daría hasta después.

Diputado Ariel Robles Barrantes:

Miau.

Presidente Rodrigo Arias Sánchez:

Por favor, diputado…