El técnico Hernán Medford fue confirmado en el Club Sport Herediano. “El Pelicano” llegó la mañana de este lunes al Aeropuerto Juan Santamaría, donde Diario Extra aprovechó para conocer todo lo relacionado con este regreso al Team.

¿Cómo se siente de regresar?

Siempre bien, estuvimos 8 meses afuera y me fue bien en Guatemala. Siempre regresar a casa es interesante.

¿Le costó tomar la decisión?

Sí costó, porque tenía un buen contrato allá, pero siempre volver al país es importante. Debo ser muy agradecido con Marquense que nos trataron muy bien.

¿Cómo hará al llegar a un equipo con poca tolerancia?

Es la ventaja de conocer el ambiente y conocer al jefe.

¿Cuánta injerencia tendrá Jafet en su trabajo?

Todo lo que gané en Heredia fue por un bien equipo de trabajo, incluyéndolo a él. Siempre va a ser importante él en las decisiones. No sé por qué aquí se asustan por eso. Este es un equipo de trabajo. Cuando él logró un campeonato también estuvimos ayudándolo y en los campeonatos que logré él ayudó. Eso debe entender la gente.

¿Cómo se lleva con Jafet?

Diay, imagínese que yo tengo más de 20 años de conocer a ese cabrón. Desde que jugábamos juntos, luego en la selección, además cuando jugamos allá en México. A Jafet yo lo conozco.

¿Y el trato con él?

Hablamos de tú a tú. Él es directo y yo soy directo. Por eso es que nos llevamos bien y por eso es que arreglamos rápido las cosas.

¿Es distinto dirigir en Costa Rica y en Guatemala?

Es lo mismo no veo diferencia, respeto al fútbol mexicano porque me ha dado mucho y lo respeto. Usted se sienta a ver un partido en Guatemala y no hay mucha diferencia. A nivel de selección es distinto porque Costa Rica tiene mundiales y a Guatemala le ha costado, pero va rumbo a un posible primer mundial.

¿Qué le parece que siempre lo busquen?

Quiere decir que uno trabaja bien. Fui a Guatemala, salvé a un equipo y lo llevé a una semifinal. Si estoy aquí es porque he hecho las cosas bien. Aquí no se le regala nada a nadie. Han sido más las maduras que las verdes.