Una balacera registrada en el sector de El Erizo, en Desamparados de Alajuela, dejó como saldo a un hombre gravemente herido durante la tarde del pasado domingo.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima presentaba impactos de bala en la cabeza, por lo que fue trasladada en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela en una unidad de soporte avanzado.

En un inicio, la identidad del afectado se mantenía desconocida, sin embargo, posteriormente fue identificado como un hombre extranjero de 59 años, de apellido Pérez, quien se encontraba en la zona realizando trabajos de pintura.

Su hijo, en conversación con Grupo Extra, narró la difícil experiencia que atravesó tras no tener noticias de su padre durante varios días y enterarse hasta el miércoles de que era él la persona herida en el tiroteo.

“El martes me empezó a buscar un amigo de mi papá porque no aparecía. Yo pensé que se había quedado en la finca de él, como solía hacerlo. Luego me contactaron del hospital porque él logró dar sus datos cuando recobró algo de lucidez y así fue como supe que estaba internado”, explicó.

Imagen con fines ilustrativos – Fotografía: Issac Villalta

El joven aseguró que su padre no tiene ningún vínculo con grupos criminales y que todo apunta a que fue alcanzado por una bala perdida mientras salía de su trabajo.

“Él venía de pintar y cargaba todavía su mochila con las herramientas. Mi papá no anda en nada raro, nosotros vinimos a este país a salir adelante de forma honesta. Lamentablemente, cayó en medio de una balacera en un punto público. Papá solo venía de trabajar”, agregó.

El hombre fue impactado en el rostro, con salida de proyectil por la zona nasal, lo que le provocó graves daños en la mandíbula y pérdida temporal de la visión debido a hemorragias internas en los ojos.

Imagen con fines ilustrativos – Fotografía: CCSS

El próximo lunes 6 de octubre, Pérez será sometido a una cirugía de urgencia para atender las lesiones. A pesar de la gravedad, logró salvar su vida y actualmente se encuentra bajo sedación en casa de su hijo, a la espera del procedimiento.

La familia lamenta que, en redes sociales, algunas personas hayan difundido versiones que vinculan a los heridos en estas balaceras con bandas delincuenciales. “Eso no es cierto. Mi papá es una persona trabajadora, jamás ha tenido problemas con la justicia”, recalcó su hijo.

Imagen con fines ilustrativos – Fotografía: Randall Sandoval

Este caso se suma a otros episodios recientes en los que personas ajenas a disputas criminales resultan víctimas colaterales de la violencia armada en el país.

Las autoridades aún investigan las causas del tiroteo en Desamparados de Alajuela y no han confirmado si hubo más personas heridas.