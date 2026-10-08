Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El reconocido productor de espectáculos Don Stockwell se refirió a las fotografías con diferentes personalidades que circularon en redes sociales durante las últimas horas, luego de su detención en el denominado caso Éxodo, relacionado con una investigación por presunta legitimación de capitales.

El empresario explicó que acostumbra tomarse fotografías con numerosas personas e incluso reveló que su pareja le puso un particular apodo debido a esa costumbre.

“Mi novia me dice Barney porque me tomo fotos con todo mundo”, manifestó Stockwell durante sus declaraciones de este jueves.

El productor también hizo referencia a las relaciones que ha mantenido con distintas personas y aseguró que desconocía los vínculos que algunas de ellas tenían con terceros.

“Me asocié con personas que yo no sabía que conocían a otras personas. Tengo la conciencia y la cabeza en alto”, expresó.

Sus declaraciones se produjeron horas después de recuperar su libertad, tras haber sido detenido la mañana del miércoles durante los allanamientos ejecutados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Narcotráfico.