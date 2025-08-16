A 10 meses de la desaparición de Daniela Escobar, su madre y su familia mantienen viva una lucha que no conoce descanso. Durante la celebración del Día de la Madre, mientras muchas recibían flores y tarjetas, ella carga expedientes, revisa testimonios y golpea puertas en busca de respuestas.

Cada visita a la Fiscalía de Nicoya, cada documento que exige revisar y cada testimonio que insiste en incluir no son simples trámites: son actos de amor convertidos en resistencia. La espera se mide en meses, pero para una madre, cada día sin su hija es una eternidad.

“Mi hija falta, y yo no callaré. Seguiré de pie hasta que la verdad salga a la luz”, expresó Sandra Salas, madre de Escobar.

Daniela Escobar, de 30 años, desapareció el 15 de octubre de 2024 en Sámara, Guanacaste, después de salir de un bar donde estuvo con su novio. La última vez que se le vio fue cerca de las 11 p.m., cuando se dirigía hacia su casa.

El 30 de octubre de 2024, el director del OIJ, Randall Zúñiga, explicó a la familia que la principal hipótesis era un accidente acuático, pues esa noche había luna llena y la marea estaba alta.

También descartó la participación de terceros, tras revisar cámaras de seguridad de la zona.

Hasta hoy, no se tiene rastro de Daniela ni se ha localizado su cuerpo.