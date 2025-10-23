“Mi esposa siempre dijo que quería su privacidad”

El presentador televisivo, Bismarck Méndez, conocido como el “Patacón” ha aprendido que los pilares de una relación duradera no siempre se ven en público, sino en el día a día de la pareja.

El modelo y actor, de 53 años, lleva 17 años junto a su esposa Giselle Espinoza y asegura que la clave está en el respeto.

“Si hay alguien que me pone los pies en la tierra, esa es mi doña”, comentó en el podcast de la comunicadora Johanna Villalobos.

Para él, mantener la admiración mutua y el afecto constante es lo que permite que una relación crezca y se mantenga fuerte con el paso de los años.

“Cada uno tiene su propio camino; ella tiene un trabajo exitoso y yo estoy orgulloso de todo lo que logra. Si uno admira un poquito al otro, creo que eso ayuda a que la relación perdure”, explicó.

A pesar de estar acostumbrado a los reflectores por su trabajo en televisión, Méndez protege cuidadosamente su vida privada. En sus redes sociales, comparte momentos divertidos y su lado curioso, pero evita mostrar detalles de su familia.

La decisión fue tomada en conjunto, según comentó el Patacón durante el espacio ya que él acepta su exposición mediática, pero Giselle prefiere mantenerse fuera del foco público.

El presentador insiste en que no involucra a su esposa ni a su hija en sus actividades públicas.

“¿Qué he tratado de hacer yo? Cuidarme. Tratar de hacer bien las cosas. No le doy material a la gente y trato de no cometer errores”, concluyó.