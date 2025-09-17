El músico chileno, Rodrigo Lagunas, conocido por su participación en distintos formatos de Teletica, confirmó que actualmente atraviesa un proceso legal relacionado con su paternidad.

A través de sus redes sociales, el artista compartió su situación y pidió comprensión a todos sus seguidores.

“Desafortunadamente, he tenido que iniciar un proceso legal con respecto a mi paternidad. Mi actuar fue siempre desde el amor. Por respeto a las leyes de Costa Rica, a mi familia y a mi salud mental”.

Consultado por Diario Extra sobre el tema, Lagunas agregó: “En este momento estoy pasando por un proceso legal. No puedo referirme al tema”.

La situación generó atención pública desde julio de este año, cuando el músico anunció con entusiasmo el nacimiento de Matías, su presunto primer hijo, fruto de su relación con la soprano Stephanie Vega.

Durante ese tiempo, compartió imágenes del “baby shower” y del nacimiento, expresando su alegría por convertirse en padre, algo que había esperado durante años.

Sin embargo, posteriormente habría recibido los resultados de una prueba de paternidad que, de manera preliminar, indicaría que el menor, supuestamente concebido con Stephanie Mora, no tendría vínculo biológico con él.

Algo que hizo que lo llevó a emprender acciones legales con su abogado para esclarecer la situación.

Aunque ya había indicado que su vínculo sentimental con la madre del menor había terminado, Lagunas continuaba presente en la vida del menor, llegando incluso a publicar imágenes en las que aparecía dándole de comer.

Finalmente, el músico agradeció a todos sus seguidores por el apoyo recibido durante este proceso.

“Gracias a quienes se han acercado a darme palabras de aliento, pero por ahora, pido respeto a mi privacidad”, finalizó.