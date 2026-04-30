México pide pruebas en caso de gobernador acusado de narcotráfico por EEUU

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pidió este jueves a Estados Unidos pruebas “irrefutables” en el caso del gobernador de Sinaloa y nueve personas más acusadas de nexos con el narcotráfico por la fiscalía de Nueva York.

Rubén Rocha Moya, miembro del partido oficialista Morena, gobierna ese violento estado desde 2021 y es considerado cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Los otros imputados también son miembros del partido en el poder.

“Si la fiscalía general (…) recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder” a la solicitud de detención para extraditar a los acusados a Estados Unidos, dijo Sheinbaum en su rueda de prensa matutina.

La mandataria izquierdista señaló además que si no se presentan pruebas, sería evidente que “el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.

Esta es la primera vez, reconoció Sheinbaum, que se acusa de nexos con el narcotráfico a un gobernador, a un senador y a un presidente municipal en funciones.

La fiscalía estadounidense asegura que Rocha Moya y otros nueve “antiguos o altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas del orden” se asociaron con el Cártel de Sinaloa “para distribuir enormes cantidades de narcóticos en Estados Unidos”.

“No vamos a proteger a nadie”, dijo la mandataria, al subrayar que se debe cumplir con las leyes mexicanas antes de proceder a la solicitud de Estados Unidos.

Explicó que entre las pruebas presentadas hasta ahora hay una hoja en la que aparecen supuestos pagos de sobornos a los políticos señalados.