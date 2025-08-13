México. (AFP)- México entregó este martes a Estados Unidos a 26 presuntos narcotraficantes, entre ellos figuras de “alto perfil” de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa, informó la embajada estadounidense en México.

Entre los trasladados, según el diario Milenio, están Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis” y brazo financiero del CJNG; Juan Carlos Félix Gastelum, “El Chavo Félix”, yerno de un jefe del cartel de Sinaloa; y Pablo Edwin Huerta, “El Flaquito”, de la desarticulada banda de los Arellano Félix.

Estas entregas se dan tras la presión del gobierno de EE. UU. para frenar el contrabando de fentanilo y narcotráfico. En febrero, México envió a ese país a 29 capos, incluido Rafael Caro Quintero, buscado por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985.

El líder del CJNG, Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, sigue prófugo, con una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.

Las autoridades mexicanas informaron que los acusados, detenidos en distintas cárceles, representaban un riesgo para la seguridad nacional. Estados Unidos enfrenta cargos contra ellos por narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero.

La entrega se realizó bajo solicitud directa del Departamento de Justicia estadounidense, que aseguró no pedir la pena de muerte para los reos.

Este traslado ocurre mientras ambos países negocian un acuerdo de seguridad que incluye combate al tráfico de drogas y armas.