Ciudad de México (AFP)- México y Estados Unidos cruzaron duras declaraciones tras la muerte de dos agentes estadounidense en un accidente automovilístico.

El gobierno mexicano denunció que participaron sin su consentimiento en un operativo antidrogas, mientras Washington reclama “simpatía” por estos decesos.

Los dos agentes estadounidenses murieron el domingo cuando regresaban en un convoy de policías locales de una operación para desmantelar seis laboratorios de producción de drogas sintéticas en el estado fronterizo de Chihuahua (norte), según informó el fiscal de ese distrito, César Jáuregui

El funcionario dijo que se trataba de “dos oficiales instructores de la embajada de Estados Unidos”.

No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado esta semana su desacuerdo con la presencia de estos agentes en operativos de terreno y ha dicho que el gobierno mexicano no estaba informado de su participación en el operativo.

“Hemos revisado si se informó a Relaciones Exteriores o a la Defensa Nacional o a la Secretaría de Seguridad y no se informó de la participación de estas personas”, dijo la mandataria.

La gobernante rechazó de forma reiterada los ofrecimientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que agencias de seguridad e incluso militares de su país participen en operaciones antidrogas en territorio mexicano.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, consideró que México debería mostrar simpatía por la muerte de estos agentes.