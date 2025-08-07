México. (AFP)- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno busca ampliar el comercio con Canadá, en medio la ofensiva arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. México, Estados Unidos y Canadá son socios en el tratado de libre comercio T-MEC, que Trump quiere renegociar por considerarlo lesivo a los intereses estadounidenses.

“Tenemos el tratado, evidentemente, pero además queremos que sigan inversiones de empresas canadienses (…), ampliar el comercio directo entre Canadá y México”, dijo Sheinbaum, tras reunirse el martes con el ministro de Finanzas canadiense, François-Philippe Champagne, y con la canciller Anita Anand.

La mandataria dijo que el encuentro fue una “reunión preparatoria” para la visita a México del primer ministro canadiense, Mark Carney, que no tiene fecha definida aún. Trump justifica los aranceles a sus dos socios alegando que no hacen lo suficiente para contener la migración de personas indocumentadas y el tráfico de fentanilo.

El mandatario republicano aumentó los gravámenes sobre los productos canadienses de 25% a 35% a partir del 1 de agosto. En cambio, en el caso de México aplazó por 90 días, hasta fines de octubre, la imposición de tarifas aduaneras de 30% mientras ambos países negocian un acuerdo.

No obstante, México soporta aranceles en el sector automotriz y el siderúrgico.

Gracias al T-MEC, México y Canadá gozan de amplias exenciones para los productos que ingresan a Estados Unidos.