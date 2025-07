Todavía no ha firmado contrato ni aterrizado en México, pero Keylor Navas ya enfrenta sus primeros detractores en caso de concretarse su llegada a los Pumas de la UNAM en la Liga MX. Y las críticas provienen de dos figuras influyentes del medio deportivo.

Ricardo Peláez, exgerente deportivo del América, y Gabriel “Paco” de Anda, exseleccionado nacional y directivo de varios clubes, cuestionaron en el programa Fútbol Picante de ESPN la posible contratación del arquero costarricense. Ambos criticaron al club universitario por considerar a Navas como opción para la portería en Ciudad Universitaria, señalando su edad, 38 años, como una limitante importante.

“No creen, digo, yo pensaba que Pumas iba a meter chavos, a rejuvenecer, a potenciar, pero, están trayendo (mis respetos para Keylor Navas de ahí parto) pero ya son jugadores grandes tanto el como Aaron Ramsey” indicó Peláez.

Mientras que Gabriel de Anda, le siguió la idea de que la edad es algo que no les gusta.

El debate también fue retomado por Javier Alarcón. Este último enfatizó un problema estructural del equipo: “Lo más triste es que Efraín Juárez (técnico) debe preguntar: ‘Oye, ¿hay portero en cantera?’, pues no hay porteros en cantera”, señaló Alarcón.

Peláez insistió con sus críticas, esta vez no por la edad de Navas, sino sugiriendo que el equipo debería mirar hacia jugadores de otras nacionalidades, como los colombianos, recordando que Efraín Juárez fue campeón con Atlético Nacional de Colombia.

“Yo de verdad esperaba, los colombianos que conoció allá cuando salió campeón, que vengan a meter”, terminó de decir el ex gerente deportivo de las águilas del América.

Bendición y envidia

Finalmente, Hugo Sánchez, exdelantero de Pumas, Real Madrid y la Selección Mexicana, y también extécnico del equipo universitario, tuvo palabras mixtas. Felicitó a Keylor Navas por captar la atención del club, pero cerró su participación con una crítica velada.

“Me llama la atención la nueva ideología de Pumas en cuanto al tema de contratación de jugadores mayores, de mucha experiencia. Si lo consigue Keylor, lo felicito, porque yo con 38 años quería regresar a Pumas para despedirme del fútbol mexicano y no me invitaron… Pumas no me hizo ese ofrecimiento”, comentó Sánchez.