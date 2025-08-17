El duelo inaugural de la eliminatoria entre Nicaragua y Costa Rica el próximo viernes 5 de septiembre en Managua, ya tiene árbitro central definido y la CONCACAF ya lo comunicó a la Federación Costarricense de Fútbol.

Diario Extra pudo confirmar que el silbatero será el mexicano, Marco Antonio “Gato” Ortíz, famoso árbitro de la Liga MX y que saldrá de la suspensión por 6 meses de todo torneo internacional, debido a que en febrero anterior, le había pedido un autógrafo a Lio Messi, luego de un partido del Inter Miami.

Ortíz será acompañado por una cuarteta de asistentes mexicanos para este duelo.