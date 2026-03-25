Meta y YouTube declaradas responsables en juicio por adicción a redes sociales en EEUU

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

(AFP, EEUU) Un jurado de Los Ángeles declaró este miércoles a Meta y YouTube responsables de haber perjudicado a una joven mediante el diseño adictivo de sus plataformas de redes sociales, y ordenó a las empresas pagar 6 millones de dólares en concepto de daños, incluidos 3 millones de dólares en daños punitivos.

El veredicto otorga a los demandantes en más de un millón de casos similares pendientes de una ventaja considerable y envía a la industria tecnológica la señal de que los jurados están dispuestos a responsabilizar a las empresas de redes sociales por el impacto de sus decisiones de diseño en la salud mental de sus usuarios.

El panel otorgó 3 millones de dólares en daños compensatorios, asignando a Meta el 70% de la responsabilidad por el daño sufrido por el demandante, lo que supone una parte de 2,1 millones de dólares, y a YouTube el 30% restante, es decir, 900.000 dólares.

En una segunda fase, los integrantes del jurado agregaron otros 3 millones de dólares en daños punitivos -desglosados ​​de la misma manera- tras concluir que ambas empresas habían actuado con malicia, conducta abusiva o fraude.

El jurado respondió afirmativamente a las siete preguntas que se le plantearon sobre ambas compañías, y concluyó que Meta y YouTube fueron negligentes en el diseño y funcionamiento de sus plataformas y que esa negligencia fue un factor central en el daño causado a la demandante.

Los jurados también determinaron que ambas empresas sabían o debían haber sabido que sus servicios representaban un peligro para los menores, que no advirtieron adecuadamente a los usuarios de ese peligro y que un operador razonable de una plataforma sí lo habría hecho.

Las dos empresas anunciaron que apelarán.

“Rechazamos respetuosamente este veredicto y apelaremos”, declaró un portavoz de Meta. “La salud mental de los adolescentes es profundamente compleja y no puede atribuirse a una sola aplicación”, añadió.

“Este caso demuestra un desconocimiento de YouTube, que es una plataforma de streaming diseñada de forma responsable y no una red social”, respondió el portavoz de Google, José Castaneda.

Foto: AFP, nombres de las víctimas.

Caso modelo

La demandante, identificada en los documentos judiciales por sus iniciales KGM y presentada solo como Kaley en el juicio, es la figura central de un caso modelo que podría determinar si las empresas de redes sociales pueden ser consideradas legalmente responsables de perjudicar la salud mental de los menores.

Kaley comenzó a usar YouTube a los seis años, descargando la aplicación en su iPod Touch para ver videos sobre brillo labial y un juego infantil en línea.

Se unió a Instagram a los nueve, burlando un bloqueo que su madre había implementado para mantenerla fuera de la plataforma.

Declaró ante el jurado que su uso casi constante de las redes sociales “realmente afectó su autoestima”, y afirmó que las aplicaciones la llevaron a abandonar aficiones, tener dificultades para hacer amigos y compararse constantemente con los demás.

En los alegatos finales, el abogado de la demandante, Mark Lanier, presentó el caso como una historia de codicia corporativa.

Sostuvo que funciones como el desplazamiento infinito (scrolling), la reproducción automática de videos, las notificaciones y los contadores de “me gusta” fueron diseñados para fomentar un uso compulsivo entre los jóvenes.

Meta y YouTube sostuvieron en todo momento que los problemas de salud mental de Kaley no tenían nada que ver con sus plataformas.

El abogado de Meta, Paul Schmidt, destacó la conflictiva relación de Kaley con su madre y puso a los jurados una grabación en la que aparentemente se escucha a la madre gritarle e insultarla.

YouTube cuestionó cuánto tiempo pasaba realmente Kaley en su plataforma; su abogado dijo al tribunal que los registros de uso mostraban que ella promediaba poco más de un minuto al día en las mismas funciones que sus abogados calificaron de adictivas.

El jurado rechazó los argumentos de la defensa.

La fiscalía había solicitado la indemnización máxima de 2.200 millones de dólares, pero el jurado otorgó una cantidad menor, de 375 millones de dólares.