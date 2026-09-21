Messi soprendió en redes sociales con camiseta de su retiro

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Lionel Messi comenzó a palpitar su despedida de la Selección Argentina y mostró en redes sociales la camiseta especial que utilizará en su último partido con la Albiceleste.

El capitán argentino publicó un video en el que aparece la nueva indumentaria, acompañada por una frase que resume el significado de la ocasión: “Último partido… Una camiseta para toda la vida”.

La camiseta mantiene la esencia tradicional de Argentina, con el característico celeste y blanco, pero incorpora detalles especiales que le dan un aspecto diferente al habitual.

En la parte posterior, el diseño luce una franja blanca central acompañada por dos sectores celestes. Sobre ella aparece el nombre MESSI en letras doradas y, debajo, el histórico número 10, también en dorado. Los bordes de las mangas y el cuello presentan detalles oscuros y dorados que le dan un aspecto más elegante y conmemorativo.

La elección del dorado no pasa desapercibida y le aporta un carácter especial a una camiseta que acompañará uno de los momentos más simbólicos de la carrera internacional del astro argentino.

Messi utilizará esta indumentaria el próximo 6 de octubre, cuando Argentina enfrente a Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires. Ese encuentro marcará su despedida oficial de la Selección después de más de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste.