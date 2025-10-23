Lionel Andrés Messi continuará en el Inter Miami. El club “rosa” anunció dicha renovación este jueves a través de un video, un día antes del primer partido del club en los playoff de la MLS.

Messi, de 38 años, llegó al Inter Miami en julio de 2023 tras finalizar su etapa en el PSG, después de abandonar el Barcelona.

Con la camiseta del Inter Miami, Leo ha conseguido la Supporters Shield de 2024 y la Leagues Cup de 2023.

El número 10 acompañará al Inter Miami en su nueva etapa con su nuevo estadio, con el traslado previsto para el próximo año.

En cambio, los jugadores españoles Sergio Busquets y Jordi Alba ponen fin a sus carreras al final de la presente temporada, mientras que Luis Suárez también acaba contrato y no se sabe nada de una futura renovación.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra