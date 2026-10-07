Messi recuerda a Maradona en carta de despedida de la Selección

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Lionel Messi puso punto final a su etapa con la Selección de Argentina y, tras disputar su último partido con la camiseta albiceleste, compartió un emotivo mensaje en el que repasó parte de su camino y agradeció a quienes lo acompañaron durante todos estos años.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió el capitán argentino, dejando claro que, pese a estar convencido de su decisión, la despedida no deja de ser un momento cargado de emociones.

Messi reconoció que su recorrido con la Selección estuvo lleno de momentos inolvidables, aunque también tuvo que atravesar etapas complicadas y algunas tristezas antes de alcanzar la gloria.

“Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di”, expresó.

El astro argentino también admitió que le quedaron muchas cosas por decir y que resulta imposible resumir en unas pocas palabras todo lo que significó su trayectoria con la Selección.

También recordó a sus amigos, compañeros y entrenadores que compartieron con él diferentes etapas de su carrera internacional, además de sus respectivos cuerpos técnicos.

El Diego siempre presente

Uno de los momentos más emotivos del mensaje llegó cuando mencionó a Diego Maradona. Messi destacó el papel que tuvo en la historia de la Selección y aseguró que su presencia continuó acompañándolos incluso después de su muerte.

“No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”, manifestó.

Finalmente, Messi cerró su despedida con un mensaje de gratitud hacia Dios y hacia todas las personas que estuvieron presentes durante su recorrido con Argentina.

“Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, concluyó.

Así, Messi comienza una nueva etapa lejos de la Selección, después de haber construido una de las historias más importantes del fútbol argentino y de haber convertido la camiseta albiceleste en una parte inseparable de su carrera.