Messi previo a retiro de Argentina: “Gracias por quererme tanto”

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Lionel Andrés Messi, capitán de la Selección Argentina, se retira del combinado sudamericano este martes y dejó un video muy emotivo en la previa.

Con la canción “Gracias a la Vida” de la legendaria intérprete argentina Mercedes Sosa, el video incluye un mensaje del 10 argentino en donde agradece su etapa en la albiceleste.

“Llegó el momento, me voy en paz. Lo di todo, esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto”, narró Messi mientras se agregan videos e imágenes de su trayectoria internacional.

Leo: "thank you for loving me so much"

us: 🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹 pic.twitter.com/fx2Zffq1er — adidas Football (@adidasfootball) October 6, 2026

La Pulga” se despide este martes ante Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires, frente a miles de aficionados argentinos.