Messi previo a retiro de Argentina: “Gracias por quererme tanto”

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Lionel Andrés Messi, capitán de la Selección Argentina, se retira del combinado sudamericano este martes y dejó un video muy emotivo en la previa.
Con la canción “Gracias a la Vida” de la legendaria intérprete argentina Mercedes Sosa, el video incluye un mensaje del 10 argentino en donde agradece su etapa en la albiceleste.
“Llegó el momento, me voy en paz. Lo di todo, esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto”, narró Messi mientras se agregan videos e imágenes de su trayectoria internacional.
La Pulga” se despide este martes ante Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires, frente a miles de aficionados argentinos.