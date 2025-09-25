Con un marcador contundente de 0 a 4 el equipo Inter Miami, del astro argentino Lionel Messi, arrolló al cuadro del New York City, donde milita el costarricense Adrián Alonso Martínez.

El orgullo de la Isla de Chira no salió de titular. Ingresó al minuto 61 en lugar del argentino Nicolás Fernández que le ganó su puesto.

De las cuatro anotaciones dos fueron de Messi, a los minutos 74 y 86, mientras que Luis Suárez anotó al 83 de penal y el primer tanto de los rosados lo marcó Baltasar Rodríguez al 43’. Messi fue calificado con un 10 y el tico con un 6.3.

Al termino del encuentro el Inter se ubicó en la posición quinta de la tabla de clasificación, mientras que los de Nueva York se ubican en el octavo escalón.