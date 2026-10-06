Messi en su adiós de la Selección: “No me quiero ir de aquí”

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Lionel Messi disputó su último partido con la camiseta de la Selección Argentina, este martes, en la victoria 3-0 frente a Benín ante más de 80.000 espectadores en el Estadio Monumental.

El capitán rosarino fue la gran figura de la noche tras marcar un gol de penal y brindar dos asistencias durante los 90 minutos de juego.

Al finalizar el compromiso y visiblemente conmovido, la ‘Pulga’ expresó la enorme carga emocional que significó despedirse de sus compatriotas.

Foto: AFP

“No me quiero ir de aquí, no quiero irme de la cancha”, afirmó el atacante en medio de las ovaciones del público. Asimismo, reflexionó sobre su extenso recorrido internacional destacando: “Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta”.

Además, se acordó de su padre recientemente fallecido: “En lo primero que pienso es en mi viejo”.

Horas antes del pitazo inicial, el astro de 39 años ya anticipaba lo difícil que resultaría afrontar su retiro del conjunto albiceleste.

“Es un día muy especial para mí, sé que va a ser difícil. Voy a intentar disfrutarlo, estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando”, confesó el capitán.

El choque de despedida también contó con un gol de Nicolás Otamendi a los 48 minutos (quien también disputó su último juego internacional) y otro tanto del juvenil Nicolás Paz a los 60′, antes de que el ’10’ cerrara la goleada desde el punto penal al minuto 70.

De esta manera, el astro concluye una trayectoria de 21 años vistiendo la celeste y blanca, marcando récords absolutos de 208 partidos disputados y 126 goles.