La historia de Lionel Messi con la Selección de Argentina parece acercarse cada vez más a su fin.

El astro argentino confirmó, luego de clasificar al Inter Miami a una nueva final, que el juego próximo ante Venezuela por la eliminatoria sudamericana será el último que disputará de local.

“Va a ser especial (el partido ante Venezuela), va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, destacó Messi.

Este partido se desarrollará el próximo jueves 4 de setiembre en el estadio Monumental en Buenos Aires.

“Pero sí, es un partido muy especial donde por eso me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan, también por parte de mi mujer, toda la familia. Lo vamos a vivir de esa manera. Después ya te digo, no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, agregó.

Con Argentina, Lionel Messi ha ganado 4 títulos: Copa América 2021, Finalissima, Copa del Mundo 2022 y la Copa América 2024.

En total suma 193 partidos vistiendo la camiseta de la selección, en donde ha anotado 112 goles, siendo el máximo goleador histórico del seleccionado argentino.