Messi compra equipo de la Segunda División Española

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Una nueva etapa en la carrera de Lionel Messi dio inicio este jueves con la confirmación de la compra del Eldense, club de la Segunda División Española.

“La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense”, anunció el equipo.

Foto: Eldense

Messi buscará revolucionar al club español y llevarlo a la máxima categoría, escalón que nunca ha alcanzado en su historia.

Se espera que el campeón del mundo en 2022 haga una inversión fuerte en el club para buscar cumplir sus objetivos.