Messi cierra su historia mundialista con un emotivo mensaje

Lionel Messi publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, resultado que dejó a la albiceleste con el subcampeonato.

El capitán argentino reconoció que la derrota le dejó un profundo dolor, aunque aseguró que prefiere quedarse con el camino recorrido por su selección durante el torneo y, además, felicitó a España por conquistar el título mundial.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que, junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo, nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”.

El astro argentino también agradeció el respaldo recibido por parte de la afición.

“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”.

Finalmente, el delantero tuvo palabras de reconocimiento para el nuevo campeón del mundo.

“También quiero felicitar a España por el campeonato”.

Con este torneo, Messi puso fin a su participación en las Copas del Mundo y cerró su legado mundialista como el segundo máximo goleador en la historia de la competición, luego de marcar ocho tantos en la edición de 2026.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra