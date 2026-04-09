Mesa de Análisis: Presente y futuro de las exportaciones y comercio exterior en Costa Rica

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La actualidad del comercio exterior y el desempeño de las exportaciones en Costa Rica será el eje central de la Mesa de Análisis hoy, con la participación de Laura López, gerente general de Procomer.

Durante la conversación se abordarán los principales retos y oportunidades que enfrenta el país en materia de exportaciones, así como el impacto del contexto internacional en la economía costarricense. Además, se analizará el papel estratégico de Procomer en la atracción de inversión y el fortalecimiento del comercio exterior.

El espacio permitirá profundizar en las tendencias actuales del mercado, la competitividad del país y las proyecciones para el sector exportador en los próximos meses.

Mesa de Análisis de lunes a viernes a las 9:00 p.m, por Extra TV, Extra Radio 92.3 FM y DiarioExtra.com

Extra TV se transmite en: 42 Tigo; 42 y 90 Kölbi; 14 Liberty; 35 y 201 Telecable; 42 Cable Net; 42 Coopeguanacaste; 145 Claro; 28 American Data; 145 y 112 Coope Alfaro Ruiz; 20 Ticolínea; y 17 Vocex, Coopelesca Canal 25.