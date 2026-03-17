La economista Roxana Morales, del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (UNA), será la invitada este martes 17 de marzo a Mesa de Análisis, donde se abordarán los principales retos que deberá enfrentar el próximo Gobierno en materia económica.

Morales, economista de la Universidad Nacional, analizará el panorama actual del país y los desafíos más urgentes que marcarán la agenda económica a partir del mes de mayo, cuando asuma una nueva administración.

Mesa de Análisis de lunes a viernes a las 9:00 p.m, por Extra TV, Extra Radio 92.3 FM y DiarioExtra.com

Extra TV se transmite en: 42 Tigo; 42 y 90 Kölbi; 14 Liberty; 35 y 201 Telecable; 42 Cable Net; 42 Coopeguanacaste; 145 Claro; 28 American Data; 145 y 112 Coope Alfaro Ruiz; 20 Ticolínea; y 17 Vocex, Coopelesca Canal 25.