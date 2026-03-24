Mesa de Análisis: ¿Cuál es la realidad que se vive en la zona de Crucitas con la explotación minera?

Este martes 24 de marzo, en Mesa de Análisis, se abordará la situación actual en Crucitas y lo que ocurre en torno a la explotación minera en la zona.

Para profundizar en el tema, conversaremos con Néstor Chamorro Aravena, presidente del Colegio de Geólogos de Costa Rica, quien brindará un enfoque técnico sobre la realidad que se vive actualmente.

El espacio permitirá comprender el panorama desde la perspectiva geológica, así como los impactos, riesgos y desafíos presentes en la zona.

📺 No se lo pierda hoy a partir de las 9:00 p.m. por Mesa de Análisis.

Mesa de Análisis de lunes a viernes a las 9:00 p.m, por Extra TV, Extra Radio 92.3 FM y DiarioExtra.com

Extra TV se transmite en: 42 Tigo; 42 y 90 Kölbi; 14 Liberty; 35 y 201 Telecable; 42 Cable Net; 42 Coopeguanacaste; 145 Claro; 28 American Data; 145 y 112 Coope Alfaro Ruiz; 20 Ticolínea; y 17 Vocex, Coopelesca Canal 25.