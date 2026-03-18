Mesa de Análisis: ¿Cómo prevenir y qué hacer ante la violencia de género que vive Costa Rica?

Hoy en Mesa de Análisis, la Fiscal Adjunta de Género, Debby Garay Boza, abordará la situación actual de la violencia de género en Costa Rica y la importancia de actuar a tiempo.

Durante el programa de este miércoles 18 de marzo, la experta analizará los retos que enfrenta el país en materia de violencia de género, destacando la necesidad de reforzar la prevención y la respuesta institucional.

Asimismo, enfatizará en la importancia de que las víctimas conozcan las rutas de denuncia y los mecanismos de protección disponibles, así como la responsabilidad de la ciudadanía de actuar ante señales de alerta.

Mesa de Análisis de lunes a viernes a las 9:00 p.m, por Extra TV, Extra Radio 92.3 FM y DiarioExtra.com

Extra TV se transmite en: 42 Tigo; 42 y 90 Kölbi; 14 Liberty; 35 y 201 Telecable; 42 Cable Net; 42 Coopeguanacaste; 145 Claro; 28 American Data; 145 y 112 Coope Alfaro Ruiz; 20 Ticolínea; y 17 Vocex, Coopelesca Canal 25.