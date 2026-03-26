Este jueves 26 de marzo, el programa Mesa de Análisis contará con la participación de William Rodríguez, ministro de Turismo, quien abordará la actualidad del sector turístico en el país.

Durante la entrevista, se realizará un balance sobre el comportamiento del turismo en Costa Rica, uno de los principales motores de la economía nacional. Además, se analizarán las tendencias recientes en la visitación, el impacto de las temporadas altas y bajas, así como los retos y oportunidades que enfrenta el país en este ámbito.

El espacio también permitirá conocer la visión del jerarca sobre el crecimiento del sector y las estrategias que se están impulsando para fortalecer la industria turística a nivel nacional.

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