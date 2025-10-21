Randall Aguilar, conocido como “Merula” y que fue asesinado a balazos en un taller mecánico en Paraíso de Cartago, se habría despedido de otro joven asesinado de apellido Perry.

Aguilar habría escrito en redes sociales, en una publicación donde detallaban de la muerte de Perry, que murió 24 horas antes de “Merula”.

“¡Ya está en un mejor lugar! ¡fortaleza para toda la familia! descansa en paz!! Perry”, indicó en la publicación.

Aguilar era conocido como un ciclista que incluso participó en una edición de la Vuelta a Costa Rica.

Según trascendió, “Merula” estaba dentro de un taller mecánico cuando dos sujetos llegaron en una motocicleta y le dispararon en varias ocasiones, falleciendo en el lugar.