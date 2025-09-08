Francisco Brenes Herrera

Colaborador

España firmó una de sus victorias más contundentes al imponerse 6-0 sobre Turquía en Konya, en un duelo que confirmó el poder ofensivo y la solidez del equipo dirigido por Luis de la Fuente. La exhibición española comenzó con el talento de Pedri, que abrió el marcador y más tarde repitió para firmar un doblete. El gran protagonista fue Mikel Merino, quien con un triplete se convirtió en la figura indiscutible del encuentro, mientras que Oyarzabal selló la goleada con el sexto tanto. La Roja dominó de principio a fin en un ambiente hostil, demostrando madurez, pegada y carácter en territorio turco. Con este triunfo, “La Roja” fortalece su confianza y manda un mensaje claro de que es una de las principales candidatas para el Mundial 2026.