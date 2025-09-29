El Ministerio de Educación Pública (MEP), en alianza con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), lanzó “Segured”, la primera plataforma nacional que permitirá a cada centro educativo elaborar su propio Plan Integral de Gestión de la Seguridad y Riesgo, con el fin de garantizar que las escuelas y colegios sean espacios seguros para el aprendizaje.

El proyecto responde a los múltiples desafíos que enfrentan los centros educativos en los últimos años. Según detallaron, destacan el bullying, consumo de drogas, violencia, robos y emergencias naturales, situaciones que afectan tanto la convivencia como el derecho a la educación.

“El riesgo nunca desaparece, pero sí podemos prepararnos. Con Segured, Costa Rica pasa de la preocupación a la acción, garantizando que cada niña, niño y joven estudie en un espacio seguro y protector”, afirmó el ministro de Educación, José Leonardo Sánchez.

La plataforma integra, en un solo sistema, acciones para la seguridad interna, la protección del entorno y la gestión de emergencias.

A través del sistema “Saber”, cada centro educativo tendrá un plan actualizado y diseñado a la medida de sus riesgos, con diagnósticos claros y medidas concretas.

Entre los beneficios que promete se encuentran:

Escuelas y colegios más seguros.

Reducción de la violencia y el bullying.

Respuestas más rápidas ante emergencias.

Mayor confianza para las familias.

Información nacional consolidada para la toma de decisiones.

Cada institución contará con el acompañamiento de su Comité Institucional de Gestión del Riesgo y Seguridad (Cigrs), además de capacitaciones virtuales y presenciales y un centro de soporte, con el objetivo de fortalecer la preparación de la comunidad educativa.

Por su parte, Yvette Blanco, representante de Unicef Costa Rica, destacó que la iniciativa marca un hito en la gestión de la seguridad escolar:

“Contar con esto es tener una plataforma digital que representa un salto cualitativo: facilita registros actualizados, monitoreo constante y seguimiento en tiempo real, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema educativo nacional ante cualquier eventualidad”.

“Segured” se desarrolló con la intervención de Unicef, por medio de una donación, según dijo el jerarca del MEP.