MEP veta la propaganda política dentro de las aulas públicas

La utilización de clases, tareas, actos cívicos, plataformas institucionales o cualquier otro espacio educativo para promover o desacreditar partidos políticos, candidaturas o posiciones sectarias (persona que defiende sus ideas o a su grupo a ciegas) quedó expresamente prohibida en los centros educativos públicos del país.

La disposición también impide que estudiantes sean inducidos a participar en actividades de carácter político-electoral y establece que las autoridades deberán dar seguimiento a eventuales incumplimientos.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) emitió la circular DM-CIR-0047-2026, vigente desde el 3 de julio, mediante la cual recuerda el deber de neutralidad político-electoral que debe prevalecer en los centros educativos públicos.

La circular.

El documento está dirigido a direcciones regionales, supervisiones, centros educativos y al personal docente, técnico-docente y administrativo-docente.

“La presente circular tiene por objeto recordar y precisar el deber de neutralidad político-electoral y pedagógica que rige el funcionamiento de los centros educativos públicos, así como prevenir cualquier forma de proselitismo, propaganda, adoctrinamiento”, dice la circular.

Foto: Randall Sandoval.

La circular enfatiza que las restricciones no impiden el análisis de asuntos políticos, sociales, económicos o institucionales cuando estos formen parte de los programas oficiales de estudio.

En esos casos, el abordaje deberá realizarse mediante fuentes diversas, metodologías equilibradas y con respeto a la pluralidad, promoviendo el pensamiento crítico del estudiantado.

¿Qué queda prohibido?

Entre las principales disposiciones incluidas en el documento están:

Realizar propaganda político-electoral dentro de los centros educativos.

Utilizar clases, evaluaciones o actos oficiales para favorecer o desacreditar partidos o candidaturas.

Presionar al estudiantado para participar en marchas, campañas o recolección de firmas.

Permitir propaganda electoral en instalaciones o canales oficiales.

Autorizar el ingreso de personas externas para realizar actividades de proselitismo o adoctrinamiento.

Lo que sí permite la circular

El MEP aclara que el estudio de procesos electorales, instituciones públicas, derechos humanos, ideologías, movimientos sociales o debates nacionales continúa permitido cuando responda al currículo y se imparta con objetividad.

En ese sentido, el personal docente deberá presentar diferentes perspectivas, fomentar la argumentación y abstenerse de imponer opiniones como criterio institucional o de evaluación.

Foto: Randall Sandoval.

Además, la circular señala que las direcciones regionales, supervisiones y direcciones de centros educativos deberán divulgar estos lineamientos y documentar cualquier eventual incumplimiento para remitirlo a las instancias como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) o las dependencias del MEP.