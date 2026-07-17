MEP valorará restringir uso de celular también en recesos 

Una consulta formal de la Asamblea Legislativa sobre distintos proyectos de ley reabre la posibilidad de que la restricción del uso del celular, vigente desde hace un semestre dentro de las aulas, se extienda también a los recreos y a otros espacios de los centros educativos, con la opción adicional de limitar el acceso a redes sociales fuera del horario de clase.

La evaluación se suma a un balance que, según la evidencia recopilada hasta ahora, muestra mejoras en la atención y el aprendizaje tras la aplicación inicial de la medida.

El Ministerio de Educación Pública (MEP), por medio de su jerarca, Leonardo Sánchez, confirmó en entrevista con Extra-Radio que analiza ambos escenarios a partir de dos criterios técnicos que deberá entregar en las próximas semanas a la Asamblea Legislativa, en respuesta a los proyectos de ley que buscan endurecer el control sobre los dispositivos.

Resultados del primer semestre

La medida, que formó parte de una actualización al Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y Conducta (REAC), ha permitido, según el MEP, recuperar la atención de los estudiantes dentro del aula y mejorar los procesos de memorización y aprendizaje.

“Y precisamente eso es lo que se estaba perdiendo con el celular. Por eso fue que regulamos el celular, porque no lo prohibimos, lo regulamos. Solo se puede utilizar si el docente así lo considera pertinente para la mediación pedagógica. Lo hemos logrado”, expresó Sánchez a la 92.3 de Extra-Radio.

Señaló también que la restricción mostró resultados positivos durante el primer semestre de aplicación, ya que lograron una mayor atención del estudiantado durante las lecciones al eliminar la competencia de las redes sociales, así como mejoras en los procesos de memorización y aprendizaje.

Además, según un informe de la Unesco, 114 sistemas educativos de todo el mundo (el 58% de los países) han introducido prohibiciones o restricciones nacionales sobre el uso de teléfonos móviles en los centros educativos. Hace tan solo tres años, esta cifra se situaba en el 24%.

Tres ejes de la medida

El MEP sostiene que la decisión de regular el uso del celular en el aula respondió a tres objetivos concretos, vinculados con evidencia sobre la salud física, el desarrollo cerebral y el rendimiento académico frente al uso intensivo de dispositivos a edades tempranas.

“Primero, proteger la salud del estudiante. Número dos, proteger el cerebro. Y lo tercero era mejorar el aprendizaje, que era lo que buscábamos en este tema. Hay que recordar que el celular genera dopamina y es como cualquier otra sustancia”, dijo el titular de Educación.

La cartera reconoció que la aplicación inicial de la restricción generó resistencia entre el estudiantado debido al nivel de dependencia hacia los dispositivos, pero afirmó que la experiencia internacional respalda el camino tomado.

“Para un estudiante es un golpe duro no tener el celular cuando tenía tanta dependencia. Pero creemos que fue un paso importante, no somos los únicos, muchísimos países en el mundo ya lo han hecho. Con regulaciones más estrictas han regulado el uso”, concluyó.

Cuestionamientos

La regulación del uso del celular en las aulas también ha generado cuestionamientos desde el ámbito académico. Especialistas en educación e innovación han advertido que las restricciones deben ir acompañadas de estrategias para fortalecer las competencias digitales tanto del estudiantado como del personal docente.

Estibaliz Pérez, experta en innovación educativa, cuestionó que la solución pase únicamente por limitar el acceso a los dispositivos móviles.

“Conviene ampliamente cuestionar si lo que tenemos que hacer en el sector educación realmente es prohibir dispositivos tecnológicos o móviles. La pandemia nos mostró que uno de los vacíos más grandes que tiene el sistema educativo es el que se refiere a la formación en competencias digitales”, señaló.

Pérez sostuvo que el debate también debe incluir la capacitación docente para incorporar la tecnología en los procesos de aprendizaje.

“La prohibición no debería ser una regla por la regla, sino tener contexto y un propósito que supere lo que actualmente existe”, concluyó.