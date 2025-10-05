El Ministerio de Educación Pública (MEP) determinó la suspensión de lecciones en centros educativos seleccionados para el lunes 6 de octubre de 2025, debido a las fuertes lluvias que han afectado varias comunidades del país.

La medida se toma en resguardo de la seguridad de estudiantes, personal docente y administrativo, tras las condiciones climáticas que han provocado inundaciones, deslizamientos y serias afectaciones en los accesos comunitarios.

Dicha decisión se alinea con los lineamientos de la alerta #33 emitida por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), la cual advirtió sobre la alta saturación de suelos y las condiciones de riesgo.

Cabe destacar que la medida fue adoptada tras coordinar con las autoridades locales, direcciones regionales y comités municipales de emergencia, quienes han monitoreado la situación en tiempo real.

Los detalles de la suspensión:

La suspensión aplica únicamente a los centros educativos más afectados de las Direcciones Regionales de Puntarenas y Occidente.

Dirección Regional de Puntarenas:

Circuito 1: Escuela Riojalandia, Escuela Juanito Mora, CTP Puntarenas, Escuela Manuel Mora Valverde, Escuela José Joaquín Mora, Escuela San Miguelito, IPEC Escuela Augusto Colombari, Escuela El Roble, Escuela Rio Barranca, Escuela Ciudadela Kennedy, Escuela San Miguel, Escuela La Guaria, Liceo Antonio Obando Chan, Jardín de Niños Riojalandia, Jardín de Niños El Roble, Escuela San Joaquín.

Circuito 2: Escuela Pitahaya, Escuela el Establo, Escuela el Palmar.

Circuito 3: Escuela San Agustín, Escuela Orocú, Escuela Arturo García Golcher, Escuela Nora María Quesada Chavarría.

Circuito 4: Escuela Ventanas.

Circuito 5: Escuela El Chagüite, Escuela Flora Guevara Barahona, Escuela Barrio San Luis, Escuela Fray Casiano de Madrid, Escuela Carrizal, Escuela Veinte de Noviembre, Escuela José Ricardo Orlich, Escuela Delia Urbina de Guevara, Jardín de Niños de Fray Casiano, Jardín de Niños de Puntarenas, Escuela El Carmen, Liceo de Chacarita, Liceo José Martí, Colegio Nocturno José Martí, CINDEA Puntarenas.

Circuito 6: Ningún centro educativo.

Circuito 7: Escuela Peñas Blancas, Escuelas Mesetas.

Dirección Regional de Occidente:

Circuito 3: Escuela Bajo San Antonio, Escuela Quebradilla, Escuela Monseñor Juan Vicente Solís F., Escuela Balboa, Escuela Zapotal, Escuela Potrerillo, Escuela Socorro, Escuela San Francisco, Escuela Santiago, Escuela La Guaria, Escuela Carolina Rodríguez de Mirambell, Escuela Yadira Gamboa Blanco, Escuela Ermelinda Mora Carvajal, Escuela Gabino Araya Blanco, Escuela Carlos María Jiménez Ortiz, Escuela La Constancia, Liceo Rural San Antonio Zapotal, CTP Piedades del sur, Liceo Magallanes, Escuela San Bosco, Escuela El Carmen, Escuela Bajo Matamoros, Escuela Carrera Buena, Escuela El Salvador, Escuela Helí Santamaría Navarro, Escuela La Palma, Escuela Dr. Carlos Luis Valverde V..

En la Dirección Regional de Occidente, todos los centros de los circuitos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 estarán habilitados.

Los supervisores regionales tienen la instrucción de comunicar la medida a los directores, quienes a su vez deben informar de inmediato al personal, padres de familia y estudiantes, utilizando los canales oficiales y comunitarios disponibles.

El MEP ha comunicado que la suspensión es por el lunes 6 de octubre, pero la lista se actualizará diariamente si las condiciones climáticas persisten.

Se mantiene una coordinación permanente con la CNE y el IMN, y se recomienda a la comunidad estar atenta a los comunicados oficiales emitidos por las instituciones.