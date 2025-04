El Ministerio de Educación Pública (MEP) respondió al Partido Liberación Nacional (PLN) de supuestos bloqueos de escuelas para realizar la convención de este domingo 6 de abril.

Miguel Guillén, secretario general del PLN acusó que directores y juntas educativas en todo el país bloquean el proceso de convención verdiblanco.

Guillén manifestó que algunos directores dijeron no querer facilitar sus instalaciones para llevar a cabo el proceso electoral de partido político.

Ante esta situación, el MEP emitió un comunicado en el cual indica:

En relación con la circular DM-0543-2025, a través de la cual se les agradeció realizar las gestiones necesarias con las instituciones educativas —dentro de su jurisdicción—, se les recuerda que el objetivo es facilitar las coordinaciones requeridas para que el proceso electoral se desarrolle con normalidad, asegurar el uso adecuado de las instalaciones y garantizar tanto la preservación de los centros educativos como la seguridad de la comunidad educativa.

Dicha circular se refería únicamente a los centros educativos que aún estaban pendientes de recibir el permiso para ser utilizados como centros de votación. Por esta razón, no se incluyeron en el listado los más de 800 centros que ya contaban con la autorización y acreditación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

En consecuencia, la circular DM-0543-2025 no afecta ni modifica en ningún aspecto la situación de los centros que ya estaban previamente acreditados por el TSE.

Agradecemos nuevamente el apoyo brindado para facilitar las coordinaciones necesarias en sus respectivas regiones y les solicitamos tener en cuenta esta aclaración para evitar confusiones.

La comunicación fue firmada por el Ministro José Leonardo Sánchez y fue dirigida a Directores (as) Regionales de Educación, Supervisores (as) de circuitos educativos y Directores (as) de centros educativos.