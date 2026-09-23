MEP respalda menor presupuesto por baja natalidad

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La caída de la matrícula, producto del descenso de la natalidad, es uno de los argumentos con los que el Ministerio de Educación Pública (MEP) respalda una menor asignación de recursos prevista para 2027.

La institución recibirá un presupuesto de ¢2,75 billones, lo que representa una disminución de ¢19.000 millones en comparación con el monto asignado para 2026.

La proyección implicaría una reducción de casi 140 mil estudiantes en cuatro años, con un estimado de 873 mil estudiantes para el próximo año. El jerarca del MEP, Leonardo Sánchez, señaló que esta reducción modifica la planificación de los centros educativos y la distribución de los recursos.

“Esto modifica el presupuesto y la planificación del MEP en todos sus sentidos. Esta disminución tiene efectos importantes sobre nuestros centros educativos. Solo este año ya hemos cerrado 19 centros educativos, con corte a agosto. En los últimos años hemos cerrado más de 100 centros educativos y la proyección para los siguientes años es que esto no cambie”, afirmó Sánchez.

La situación afecta especialmente a las escuelas unidocentes, que representan cerca del 20% del sistema y tienen un promedio de cinco estudiantes. Según Sánchez, el 98,5% de los distritos pierde población en edad escolar desde hace una década y la tendencia continuaría hasta 2050.

“Es una tendencia no solo para este presupuesto, sino para los próximos 30 años, y es un llamado a la forma en que planificamos el sistema educativo y la construcción de centros educativos. Nuestro sistema de escuelas es muy amplio, pero están muy cerca unas de otras, y eso nos obliga a ser eficientes”, agregó Sánchez.

Otro de los argumentos utilizados para defender que el ajuste presupuestario no impacta la operativa del MEP es la ejecución de los recursos. El jerarca asegura que en 2025 alcanzó una ejecución del 99%, al excluir los recursos que no podía utilizar.

En la presentación también detalló los saldos reportados por las juntas de educación. En materia de mantenimiento, el 76% de los centros indicó que tenía excedentes en los recursos, por un monto cercano a los $5 millones.

En comedores, el 61% reportó un superávit de unos ¢15 mil millones, mientras que en transporte estudiantil se registró un sobrante cercano a ¢1.498 millones.

“Antes de decir que los recursos para comedores, para transporte, para las juntas no alcanzan, hay que ver la ejecución de sus recursos y lo que reportan de manera certificada los contadores, y lo que reportan es que los recursos alcanzan y hay superávit. Esto nos genera el reto de ver cómo redistribuimos esos recursos, pero también nos obliga a replantearnos mejor los recursos que van dirigidos a las juntas de educación”, sostuvo Sánchez.

El MEP también aclaró la comparación que señala un recorte de ¢19.000 millones. Según Sánchez, el presupuesto enviado para 2026 rondaba los ¢2,75 billones, pero la Asamblea Legislativa agregó ¢20.000 millones para universidades, juntas y otros destinos que posteriormente quedaron congelados, ya que el Ministerio de Hacienda no transfirió esos recursos y estos no fueron parte de la planificación efectiva del ministerio.

Frente a los recursos que realmente tuvo disponibles el MEP, el jerarca sostiene que el presupuesto de 2027 tiene un incremento “efectivo” de ¢1.759 millones.

“Ese dato es importante aclararlo. Esos ¢19 mil millones yo nunca los tuve, nunca los planifiqué y nunca fueron parte del presupuesto; estaban congelados. Hay un tema importante: en un contexto en el cual la inversión se mantiene o aumenta, la inflación es negativa y la cantidad de estudiantes disminuye, la inversión per cápita aumenta. El próximo año, el presupuesto per cápita va a ser de ¢2,4 millones por estudiante”, señaló el ministro.

David Loaiza Cabalceta

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Foto: Cortesía

Recuadro

Desglose del presupuesto

Planificación Educativa: ¢632 mil millones

Servicios de apoyo: ¢54 mil millones

Consejo Superior de Educación: ¢600 millones

Desarrollo curricular: ¢16 mil millones

Instituto de Desarrollo Uladislao Gámez: ¢2 mil millones

Infraestructura del sistema educativo: ¢41 mil millones

Tecnología a la educación: ¢42 mil millones

Evaluación de la calidad: ¢4 mil millones

Coordinación Regional: ¢83 mil millones

Programas de equidad: ¢250 mil millones

Preescolar y Primaria: ¢749 mil millones

Educación tercer ciclo: ¢373 mil millones

Educación Técnica: ¢236 mil millones

Enseñanza especial: ¢168 mil millones

Educación para adultos: ¢99 mil millones

Fuente: Ministerio de Hacienda