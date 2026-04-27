MEP reporta baja ejecución de gasto en infraestructura desde 2020

La ejecución de recursos destinados a infraestructura educativa mostró niveles insuficientes y recurrentes entre 2020 y 2024, con partidas clave que no alcanzaron ni el 50% de uso en varios años.

Los datos señalan atrasos en proyectos, limitaciones operativas y brechas entre lo planificado y lo ejecutado, según una auditoría interna.

Así se desprende del Informe 06-2026 sobre la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de

Educación Pública (MEP), que analizó el cumplimiento del presupuesto y del Plan Operativo Anual durante ese periodo.

“Se pudo determinar que la DIE mantiene limitaciones para cumplir con su Plan Operativo Anual, además de inconsistencias en algunas partidas presupuestarias relacionadas con las metas en infraestructura”, señala el documento.

Entre los hallazgos, se identificó una subejecución constante en partidas vinculadas a servicios de ingeniería y construcción, así como inconsistencias en el cumplimiento de metas institucionales.

Subejecución y atrasos

El documento detalla que la partida de servicios de ingeniería y arquitectura no superó el 50% de ejecución en

cinco años, mientras que la de construcción de edificios presentó niveles extremadamente bajos, incluso de 0,36% en 2021.

Aunque hubo mejoras en años posteriores, no se alcanzaron niveles considerados óptimos.

Estas deficiencias se atribuyen a factores como limitaciones operativas, procesos administrativos lentos, dependencia de las Juntas de Educación y la alta rotación en la dirección de la entidad.

“Las limitaciones operativas y de gestión dificultan la ejecución oportuna de proyectos, sumado a la dependencia de las Juntas, lo que impacta negativamente el cumplimiento de los objetivos”, detalla el informe.

Metas incumplidas

En cuanto al cumplimiento de metas, los resultados muestran un desempeño desigual. En 2022, por ejemplo, todos los indicadores analizados en infraestructura y mobiliario registraron niveles deficientes.

Para 2023, tanto las obras ejecutadas como los proyectos finalizados también se ubicaron por debajo de lo esperado, pese a contar con recursos disponibles.

El documento también señaló problemas en la planificación presupuestaria.

A esto se suman factores externos como la pandemia, restricciones presupuestarias y el ciberataque a sistemas del Ministerio de Hacienda en 2022, que afectaron procesos de contratación y ejecución.

“El efecto de estas situaciones se refleja en un crecimiento lento de la infraestructura, falta de mantenimiento y centros educativos sin mobiliario adecuado”, indica la auditoría.

Otro hallazgo se relaciona con la trazabilidad de los recursos transferidos. En una muestra de 32 casos analizados, se detectó al menos una transferencia que no pudo ser confirmada como recibida por una Junta, pese a figurar como ejecutada en los registros.

Grupo Extra solicitó una reacción al Ministerio de Educación; sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Áreas críticas

Más allá de los datos internos evidenciados por la auditoría, la infraestructura educativa ha sido uno de los puntos más críticos señalados a la actual administración.

La cantidad de órdenes sanitarias en centros educativos se volvió difícil de contener, con un promedio cercano a 700 casos por año durante el último cuatrienio.

Asimismo, persisten centros educativos con infraestructura notablemente deteriorada, varios de los cuales registran órdenes sanitarias en condición roja.

Por otra parte, también está la baja efectividad de uno de los proyectos más ambiciosos para mejorar la infraestructura educativa: el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri), que a marzo de este año registraba apenas un 36,64% de avance físico.

Además, tras dos años del inicio del programa, la cartera aún no reporta centros educativos finalizados ni entregados.