MEP reorganiza horarios escolares con nuevo sistema

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La forma en que se distribuyen las clases durante la jornada escolar cambiará en los centros educativos públicos. Las materias ya no necesariamente aparecerán dispersas a lo largo del día, sino que podrán organizarse en bloques consecutivos dentro de un nuevo esquema de módulos horarios.

El cambio forma parte de lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación Pública (MEP) tras la directriz DM-0311-2026, enviada a todo el personal el 9 de marzo, a la que Diario Extra tuvo acceso.

“Los módulos horarios para el funcionamiento de los centros educativos públicos se organizan en lecciones, bloques, experiencias o periodos y niveles, cuya extensión varía según las necesidades y las características de cada centro educativo”, indica el texto.

Este modelo introduce un cambio en la forma en que se organiza la jornada escolar. Bajo este esquema, las instituciones pueden agrupar lecciones consecutivas dentro del horario diario, lo que permite desarrollar contenidos de una misma asignatura durante periodos más continuos.

La reorganización no implica necesariamente que las clases individuales sean más largas, sino que pueden integrarse dentro de un mismo bloque de aprendizaje.

Bloques de lecciones dentro de la jornada

Como se mencionaba anteriormente, uno de los principales cambios del sistema es la posibilidad de agrupar lecciones de una misma materia en secuencias consecutivas dentro del horario escolar.

Esto permite que una asignatura se imparta durante dos lecciones seguidas, generando mayor continuidad en el proceso de enseñanza.

El documento también define el tiempo base de las lecciones dentro de la jornada educativa, el cual continúa siendo el mismo para varios niveles del sistema.

“La duración de las lecciones en la jornada diurna (antes de las 6:00 p.m.) que es de 40 minutos, en la jornada nocturna (de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.) que es de 35 minutos y una hora cuando corresponda”.

En la práctica, esto significa que dos lecciones consecutivas podrían conformar un bloque de aproximadamente 80 minutos dentro de la jornada diurna, lo que permite desarrollar actividades más amplias dentro de una misma asignatura.

El objetivo, según se lee, es facilitar procesos pedagógicos que requieren mayor continuidad, como proyectos, trabajos colaborativos o ejercicios prácticos que antes debían interrumpirse por el cambio constante de materias.

Planificación institucional de los módulos

La aplicación del nuevo sistema también establece responsabilidades para las direcciones de los centros educativos, quienes deberán planificar la estructura horaria que utilizará cada institución.

“Deben elaborar los módulos horarios por curso lectivo, a más tardar el mes de noviembre del año anterior o al inicio del curso lectivo. Esta elaboración se considerará como propuesta, sujeta a posibles cambios”, cita el documento.

Esta planificación debe tomar en cuenta factores institucionales, como la disponibilidad de infraestructura, la cantidad de personal docente y las características de la matrícula estudiantil.

Además, los lineamientos señalan que los centros educativos pueden adoptar distintos tipos de módulos horarios según sus condiciones específicas.

“Para la organización horaria de los centros educativos de I y II Ciclos, se contemplan cuatro módulos horarios diferentes: regular, ampliación, unidocente de jornada y doble jornada”.

“Es para facilitar la labor docente”

Según indicó el ministro de Educación, José Leonardo Sánchez, la medida busca ordenar el sistema y facilitar el trabajo del personal docente y administrativo.

“Estos nuevos lineamientos buscan dar más claridad, más orden y más respaldo al trabajo que ustedes (profesores) realizan. Además, incorporan realidades que antes no estaban suficientemente contempladas, como la educación especial, la pedagogía hospitalaria y la educación para personas jóvenes y adultas, entre otras modalidades que atienden poblaciones diversas de nuestro país”, señaló el jerarca.

Según Sánchez, durante los últimos 10 años los horarios del sistema educativo en Costa Rica no se actualizaron.