Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El curso lectivo 2027 tendrá 180 días de clases con estudiantes, 20 menos que los 200 días lectivos del modelo actual que quedó establecido tras un convenio internacional del que Costa Rica es firmante.

Aunque el Ministerio de Educación Pública (MEP) mantendrá los 200 días de servicio educativo, destinará una parte a capacitación docente y planificación institucional, en lugar de lecciones en las aulas.

El MEP presentó el nuevo calendario escolar, que establece el inicio de clases para el 1 de marzo y la finalización del período lectivo para el 30 de noviembre.

Ese convenio se pudo modificar porque la cartera propone una reforma del convenio ante la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA), donde ministros de Educación de Centroamérica respaldaron la iniciativa.

Posterior a eso, el MEP elaboró un protocolo que deben firmar países miembros de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA). Se requieren dos naciones para que entre en vigencia.

Leonardo Sánchez

Ministro de Educación “Tenemos esta propuesta de calendario escolar sobre la base de tres pilares: Más calidad educativa porque el objetivo principal de la reforma es mejorar. El segundo es mejores condiciones para nuestros docentes (…) y un tema transversal para nosotros es la planificación”, dijo el jerarca de Educación, Leonardo Sánchez.

Docentes tendrán tres semanas de preparación

El calendario establece que el personal docente dedicará tres semanas de febrero a preparar el año escolar. Del 8 al 19 de febrero se realizarán jornadas de formación sobre mediación pedagógica, clima de aula y evaluación de los aprendizajes.

También se contemplan contenidos relacionados con tecnologías emergentes, pensamiento lógico y comprensión de lectura, además de temas como salud mental, educación financiera y ciberseguridad.

Del 22 al 26 de febrero, los centros educativos se concentrarán en la planificación institucional. Durante esos días se organizarán horarios, comisiones, expedientes y otros aspectos necesarios para el funcionamiento de cada institución.

“Nosotros esperamos que exista más tiempo para que el docente se tenga que dedicar a lo realmente fundamental, que es enseñar y preparar al estudiante. Esperamos eso, más tiempo efectivo para ejecutar el currículum, los temarios y una mayor concentración”, añadió el titular.

El MEP también anunció medidas para reducir las labores administrativas del personal docente, entre ellas el uso de planeamientos disponibles en la “Mochila Digital”, la digitalización de expedientes y la organización de plataformas y censos escolares.

María Alexandra Ulate

Viceministra académica “Estamos planificando en el MEP un tiempo para capacitar a nuestros docentes para que la calidad de la educación también cada día sea mejor, un tiempo efectivo de los estudiantes en el aula, con lineamientos diferentes para regular procesos de formación”, complementó la viceministra académica, María Alexandra Ulate.

Calendario tendrá dos períodos

El primer período se extenderá del 1 de marzo al 2 de julio. Posteriormente, las vacaciones de medio año se realizarán del 5 al 16 de julio, mientras que el segundo período comenzará el 19 de julio y finalizará el 30 de noviembre.

La entrega de notas del primer período está prevista para el 1 y 2 de julio. Para el segundo período, las calificaciones se entregarán el 3 y 6 de diciembre.

La propuesta también fija fechas para las pruebas nacionales estandarizadas y las evaluaciones ordinarias de ambos períodos, con diferencias según el nivel educativo y la modalidad del centro.

“Antes dejábamos abierto para que cada centro educativo definiera las fechas de pruebas de aula, entonces era muy diferente de una escuela a otra. Ahora están definidas en el calendario”, señaló Ulate.

Foto: Archivo. La propuesta busca reducir tareas administrativas.

El MEP señaló que la reorganización busca proteger el tiempo de aprendizaje en las aulas y reducir las interrupciones durante las lecciones.

Por su parte, los sindicatos valoran como positivo el cambio. Así lo expresó Gilda Montero, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), quien dijo que no se opone a la medida y que por su parte, la consideran “necesaria”.

Así se distribuye el calendario en 2027

I período: 1 de marzo al 2 de julio

Vacaciones: 5 al 16 de julio

II período: 19 de julio al 30 de noviembre

Cierre del curso: 8 de diciembre

Entrega de notas: 1 y 2 de julio; 3 y 6 de diciembre

Transportistas alegan afectación La Asociación de Transportistas de Estudiantes (Atrae), señala posibles afectaciones por los 20 días destinados a formación docente, planificación y gestión educativa, durante los cuales no habrá trabajo pedagógico con estudiantes. Según Atrae, esta distribución podría traducirse en menos días de servicio para los transportistas y menor movimiento comercial en los alrededores de escuelas y colegios.

Padres opinan sobre calendario

Maureen Carrillo “Me parece excelente porque hay veces pierden muchas clases porque andan en los congresos de ANDE o APSE. Entonces, si se logran acomodar y llegan realmente a hacer de marzo a noviembre lo que son clases, para mí sería excelente, mientras sea provechoso el estudio para ellos”.

Albert Igual “No estoy tan seguro de que ese tiempo se vaya a destinar realmente a capacitarse. No se trata de más horas de capacitación, sino de que esas capacitaciones sean efectivas para mejorar la educación, que tiene bastante por mejorar”.