“La seguridad es una condición básica para aprender. Hoy en día nuestras escuelas y colegios enfrentan varias situaciones de bullying, droga, violencia y emergencias que ponen en riesgo la seguridad y la tranquilidad de los centros educativos”, reconoció el ministro de Educación José Leonardo Sánchez.

Señalado lo anterior, el Ministerio de Educación Pública (MEP), busca contrarrestar la situación de inseguridad actual que enfrentan los centros educativos alrededor del país mediante una plataforma digital que garantizará, según indicaron, más seguridad a los alumnos.

“La plataforma es un esfuerzo para que cada centro educativo del país cuente con un plan integral de seguridad mediante una herramienta digital y automatizada. Y esto no es solo una estrategia del MEP, sino una iniciativa de alcance nacional”, agregó el jerarca.

La plataforma, cuyo nombre es “SeguRed” fue donada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), debido a que su costo resultaba demasiado elevado, explicó Sánchez a Diario Extra.

“El fruto de este esfuerzo compartido es una herramienta digital para la elaboración de planes de gestión de riesgo en centros educativos, que permite a cada institución diagnosticar, organizar, actuar y mitigar los riesgos”, aseguró Yvette Blanco, representante de Unicef en Costa Rica.

¿De qué trata la plataforma?

Según el jerarca, la intención es automatizar y digitalizar todos los procesos dentro del ministerio, con el fin de simplificar trámites y eliminar el uso de protocolos en físico.

“Yo lo defino como un mapa de seguridad escolar, porque vamos a poder identificar en cada centro educativo cuáles son los riesgos que enfrentan y cómo abordarlos a través del plan de seguridad”, afirmó. La nueva plataforma se construirá sobre tres dimensiones que, según explicaron los expositores, permitirán identificar y atender los riesgos que enfrentan los centros educativos. En el gráfico adjunto se pueden detallar.

Panorama actual

Según datos de la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP, al 30 de junio de este año se habían registrado 714 casos de bullying en centros educativos del país. La cifra corresponde a los primeros 106 días del curso lectivo, lo que equivale a un promedio de siete denuncias diarias desde el inicio de clases.

Por otra parte, el Departamento de Asuntos Disciplinarios informó que, en el último corte del 2025, el MEP ha despedido a 40 funcionarios por casos de acoso sexual, 16 han sido suspendidos sin goce de salario y dos más fueron destituidos por abuso sexual en centros educativos. El órgano no precisó si los hechos se cometieron contra estudiantes o funcionarios, aunque sí confirmó que corresponden a delitos de índole sexual.