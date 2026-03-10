MEP reacciona tras asesinato de estudiante en Liberia

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP) reaccionó tras el asesinato de un estudiante del Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) de Liberia y expresó su solidaridad con la familia del joven y con toda la comunidad educativa.

El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, lamentó el hecho y señaló que se trata de una situación que conmueve al país.

“Queremos expresar nuestra profunda solidaridad con la familia del estudiante fallecido y con toda la comunidad educativa del IPEC de Liberia ante un hecho tan doloroso que nos conmueve a todos como país”, indicó.

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El jerarca aclaró que el hecho ocurrió fuera del centro educativo, en vía pública, y actualmente se encuentra bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público, que son las autoridades competentes.

Sánchez explicó que desde el MEP se coordinó con la Dirección Regional de Educación de Liberia para brindar acompañamiento y contención a estudiantes, docentes y personal del centro educativo ante el impacto emocional que genera un hecho de esta naturaleza.

El ministro recordó que la institución cuenta con diversas instancias que trabajan en la prevención y atención de la violencia en centros educativos, entre ellas la Dirección de Vida Estudiantil, la Contraloría de Derechos Estudiantiles, la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género, la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo, así como servicios de orientación y equipos especializados en convivencia y protección de derechos.