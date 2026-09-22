Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP) proyecta que la matrícula del sistema educativo público disminuirá en casi 140.000 estudiantes entre 2022 y 2027, una situación que, según el ministro Leonardo Sánchez, obliga a replantear la distribución de recursos y la construcción de centros educativos.

El jerarca asistió a la Asamblea Legislativa para referirse al Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027 ante la Comisión de Asuntos Hacendarios.

En ese espacio, explicó que en 2022 el sistema público contaba con poco más de un millón de estudiantes, mientras que para 2027 se proyectan menos de 900.000. Si el próximo año se repite la disminución de casi 40.000 alumnos registrada en 2026, la matrícula llegaría a aproximadamente 873.000 estudiantes.

“140.000 estudiantes menos no es poca cosa. Mueve el presupuesto del MEP y mueve la planificación del MEP en todos sus sentidos”, afirmó Sánchez.

Dicho proyecto propone asignar al MEP ¢2,752 billones, frente a los ¢2,771 billones del presupuesto actual de 2026. La diferencia representa una reducción aproximada de ¢19.230 millones, equivalente al 0,7%.

De aprobarse la propuesta en esos términos, los recursos para Educación representarían el 4,9% del producto interno bruto (PIB) durante 2027 pese a que la Constitución Política otorga un 8%.

El ministro relacionó la caída de la matrícula con la necesidad de modificar la planificación institucional.

“Este presupuesto 2027 va a trabajar con 873,000 estudiantes”, dijo el jerarca a los diputados.

Prevén más cierres de escuelas

Este 2026 la cartera cerró 19 centros educativos hasta agosto y más de 100 en los últimos años.

Sánchez añadió que la institución prevé que continúen los cierres debido a la disminución de la población en edad escolar.

El ministro indicó que alrededor del 20% de las escuelas del sistema son unidocentes, con un promedio de cinco alumnos. Algunas cuentan con un solo estudiante, lo que, según explicó, aumenta la posibilidad de que dejen de funcionar en los próximos años.