MEP presentará en dos semanas nuevo calendario escolar 2027

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP) presentará en aproximadamente dos semanas cómo quedará el calendario escolar 2027, luego de avanzar en una propuesta que busca ampliar el concepto de día lectivo.

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, informó que el planteamiento pretende que el día lectivo no se limite únicamente a las clases, sino que también contemple la capacitación y formación de los docentes y actividades pedagógicas complementarias.

Estas últimas incluyen espacios científicos, técnicos, artísticos, deportivos y recreativos vinculados con el proceso educativo.

Como parte de la elaboración de la propuesta, Sánchez gestionó mediante la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA) una reunión con ministros de Educación de la región.

En el encuentro participaron representantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica y Belice, además de República Dominicana como Estado asociado.

Acuerdo quedaría en firme

Durante la reunión se discutió la posibilidad de replantear parte del Convenio Centroamericano de Educación para incorporar una visión más amplia del día lectivo.

Según Sánchez, la propuesta presentada por Costa Rica fue bien recibida y los representantes de otros países realizaron observaciones que fueron incorporadas al análisis.

El jerarca aseguró que el acuerdo quedará en firme la próxima semana, lo que permitirá avanzar con la propuesta costarricense para el próximo curso lectivo.

“Entender el día lectivo como un concepto más integral, que incorpora la capacitación y formación docente, y las actividades pedagógicas complementarias”, explicó Sánchez.

Cambios se conocerán próximamente

El MEP todavía no ha detallado cómo se distribuirán los días del curso lectivo ni cuánto espacio se destinará a clases, capacitación docente y actividades complementarias.

Sánchez indicó que estos detalles se conocerán en una conferencia de prensa prevista para dentro de aproximadamente dos semanas, cuando el Ministerio presentará cómo quedará el calendario escolar 2027.