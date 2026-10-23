Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP) transferirá más de ¢30 mil millones a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) antes del 31 de octubre, para cancelar las obligaciones pendientes correspondientes a 2025 que responden a cuotas obrero-patronales.

Con este pago, la institución prevé cerrar el año sin deudas de ese periodo, en medio de un proceso para saldar compromisos acumulados durante varios años.

Según el MEP, desde que se estableció una ruta de pago en diciembre de 2024, se han cancelado más de ¢33.850 millones en obligaciones históricas correspondientes a distintos periodos.

El nuevo desembolso permitirá adelantar el cronograma original, que contemplaba abonos anuales de ¢9 mil millones hasta completar la cancelación de las deudas de 2025.

El Ministerio informó que cualquier obligación pendiente correspondiente a 2026, si se determina al cierre del año, será atendida durante el primer trimestre de 2027.