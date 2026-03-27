Un total de 90 mil becas en inteligencia artificial serán otorgadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP), en el marco de una alianza público-privada con el El Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop).

Esta cifra equivale, a prácticamente una beca para cada docente, tomando en cuenta que el MEP cuenta con más de 88.000 funcionarios en el sistema educativo.

La entrega de estas becas forma parte del programa orientado a fortalecer la capacitación de los educadores. Estará dirigido a profesores de todos los niveles, donde se buscará comprender, aplicar y evaluar el uso responsable de esta tecnología.

Foto: Randall Sandoval

El programa se estructura en 4 módulos:

Fundamentos de la IA en educación

Herramientas y aplicación

Ética y gobernanza

Innovación y futuro

“Tras lo resultados de la encuesta de la OCDE, un gran porcentaje de nuestros docentes ya utilizaban la IA e incluso nuestros estudiantes. La IA es muy importante, pero tiene que tener una guía, proceso y acompañamiento”, dijo el jerarca del MEP, Leonardo Sánchez.

Son 32 horas virtuales y se les dará un certificado para quienes concluyan todos los módulos.

Los periodos de matrícula son del 6 al 10 de abril, del 4 al 8 de mayo y del 8 al 12 de junio. La plataforma estará disponible del 27 de abril al 31 de diciembre.

Para inscribirse, puede hacerlo en este enlace.