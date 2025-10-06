El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que mantiene un monitoreo constante en la dirección regional de Puntarenas y de Occidente ante las fuertes lluvias de las últimas horas, que han provocado inundaciones, deslizamientos y afectaciones en accesos a comunidades.

“Estamos monitoreando constantemente el comportamiento de las lluvias para decidir si los centros educativos deben permanecer cerrados o si algunos pueden reabrir. Por esta razón, estaremos actualizando la información al final de cada día, conforme avance la situación”, explicó el ministro de Educación, José Leonardo Sánchez.

Tras el análisis de los reportes más recientes, el MEP determinó la suspensión de lecciones este lunes 6 de octubre en los centros educativos más afectados de las Direcciones Regionales ya mencionadas, con el objetivo de resguardar la seguridad del estudiantado, el personal docente y administrativo.

Durante el viernes, sábado y domingo, las autoridades de la cartera, en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), las comisiones municipales de riesgo y los directores regionales, realizaron un seguimiento en las 27 direcciones regionales del país para evaluar el impacto de las lluvias y definir las medidas necesarias.

El monitoreo permitió identificar zonas con mayor riesgo en sectores específicos de Puntarenas y Occidente, donde se registraron inundaciones severas, deslizamientos y cierres de vías principales.

La cartera indicó que el monitoreo continuará durante toda la semana.

Centros educativos cerrados

Las instituciones cerradas se dividen por direcciones regionales y circuitos, las cuales son las siguientes:

Dirección Regional de Puntarenas:

Circuito 1

Escuela Riojalandia

Escuela Juanito Mora

CTP Puntarenas

Escuela Manuel Mora Valverde

Escuela José Joaquín Mora

Escuela San Miguelito

IPEC Escuela Augusto Colombari

Escuela El Roble

Escuela Rio Barranca

Escuela Ciudadela Kennedy

Escuela San Miguel

Escuela La Guaria

Liceo Antonio Obando Chan

Jardín de Niños Riojalandia

Jardín de Niños El Roble

Escuela San Joaquín.

Circuito 2

Escuela Pitahaya

Escuela el Establo

Escuela el Palmar.

Circuito 3

Escuela San Agustín

Escuela Orocú

Escuela Arturo García Golcher

Escuela Nora María Quesada Chavarría.

Circuito 4

Escuela Ventanas

Circuito 5

Escuela El Chagüite

Escuela Flora Guevara Barahona

Escuela Barrio San Luis

Escuela Fray Casiano de Madrid

Escuela Carrizal

Escuela Veinte de Noviembre

Escuela José Ricardo Orlich

Escuela Delia Urbina de Guevara

Jardín de Niños de Fray Casiano

Jardín de Niños de Puntarenas

Escuela El Carmen, Liceo de Chacarita

Liceo José Martí

Colegio Nocturno José Martí

CINDEA Puntarenas.

Circuito 6

Ningún centro educativo

Circuito 7

Escuela Peñas Blancas

Escuelas Mesetas

Dirección Regional de Occidente:

Circuito 3

Escuela Bajo San Antonio

Escuela Quebradilla

Escuela Monseñor Juan Vicente Solís F.

Escuela Balboa

Escuela Zapotal

Escuela Potrerillo

Escuela Socorro

Escuela San Francisco

Escuela Santiago

Escuela La Guaria

Escuela Carolina Rodríguez de Mirambell

Escuela Yadira Gamboa Blanco

Escuela Ermelinda Mora Carvajal

Escuela Gabino Araya Blanco

Escuela Carlos María Jiménez Ortiz

Escuela La Constancia

Liceo Rural San Antonio Zapotal

CTP Piedades del sur

Liceo Magallanes

Escuela San Bosco

Escuela El Carmen

Escuela Bajo Matamoros

Escuela Carrera Buena

Escuela El Salvador

Escuela Helí Santamaría Navarro

Escuela La Palma

Escuela Dr. Carlos Luis Valverde V.

Circuitos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9