El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que mantiene un monitoreo constante en la dirección regional de Puntarenas y de Occidente ante las fuertes lluvias de las últimas horas, que han provocado inundaciones, deslizamientos y afectaciones en accesos a comunidades.
“Estamos monitoreando constantemente el comportamiento de las lluvias para decidir si los centros educativos deben permanecer cerrados o si algunos pueden reabrir. Por esta razón, estaremos actualizando la información al final de cada día, conforme avance la situación”, explicó el ministro de Educación, José Leonardo Sánchez.
Tras el análisis de los reportes más recientes, el MEP determinó la suspensión de lecciones este lunes 6 de octubre en los centros educativos más afectados de las Direcciones Regionales ya mencionadas, con el objetivo de resguardar la seguridad del estudiantado, el personal docente y administrativo.
Durante el viernes, sábado y domingo, las autoridades de la cartera, en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), las comisiones municipales de riesgo y los directores regionales, realizaron un seguimiento en las 27 direcciones regionales del país para evaluar el impacto de las lluvias y definir las medidas necesarias.
El monitoreo permitió identificar zonas con mayor riesgo en sectores específicos de Puntarenas y Occidente, donde se registraron inundaciones severas, deslizamientos y cierres de vías principales.
La cartera indicó que el monitoreo continuará durante toda la semana.
Centros educativos cerrados
Las instituciones cerradas se dividen por direcciones regionales y circuitos, las cuales son las siguientes:
Dirección Regional de Puntarenas:
Circuito 1
- Escuela Riojalandia
- Escuela Juanito Mora
- CTP Puntarenas
- Escuela Manuel Mora Valverde
- Escuela José Joaquín Mora
- Escuela San Miguelito
- IPEC Escuela Augusto Colombari
- Escuela El Roble
- Escuela Rio Barranca
- Escuela Ciudadela Kennedy
- Escuela San Miguel
- Escuela La Guaria
- Liceo Antonio Obando Chan
- Jardín de Niños Riojalandia
- Jardín de Niños El Roble
- Escuela San Joaquín.
Circuito 2
- Escuela Pitahaya
- Escuela el Establo
- Escuela el Palmar.
Circuito 3
- Escuela San Agustín
- Escuela Orocú
- Escuela Arturo García Golcher
- Escuela Nora María Quesada Chavarría.
Circuito 4
Circuito 5
- Escuela El Chagüite
- Escuela Flora Guevara Barahona
- Escuela Barrio San Luis
- Escuela Fray Casiano de Madrid
- Escuela Carrizal
- Escuela Veinte de Noviembre
- Escuela José Ricardo Orlich
- Escuela Delia Urbina de Guevara
- Jardín de Niños de Fray Casiano
- Jardín de Niños de Puntarenas
- Escuela El Carmen, Liceo de Chacarita
- Liceo José Martí
- Colegio Nocturno José Martí
- CINDEA Puntarenas.
Circuito 6
Circuito 7
- Escuela Peñas Blancas
- Escuelas Mesetas
Dirección Regional de Occidente:
Circuito 3
- Escuela Bajo San Antonio
- Escuela Quebradilla
- Escuela Monseñor Juan Vicente Solís F.
- Escuela Balboa
- Escuela Zapotal
- Escuela Potrerillo
- Escuela Socorro
- Escuela San Francisco
- Escuela Santiago
- Escuela La Guaria
- Escuela Carolina Rodríguez de Mirambell
- Escuela Yadira Gamboa Blanco
- Escuela Ermelinda Mora Carvajal
- Escuela Gabino Araya Blanco
- Escuela Carlos María Jiménez Ortiz
- Escuela La Constancia
- Liceo Rural San Antonio Zapotal
- CTP Piedades del sur
- Liceo Magallanes
- Escuela San Bosco
- Escuela El Carmen
- Escuela Bajo Matamoros
- Escuela Carrera Buena
- Escuela El Salvador
- Escuela Helí Santamaría Navarro
- Escuela La Palma
- Escuela Dr. Carlos Luis Valverde V.
Circuitos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
- Todos los centros educativos estarán habilitados