Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El 14% de los bienes incluidos en una muestra de compras públicas permanece en bodegas del Ministerio de Educación Pública (MEP), pese a que las adquisiciones se tramitaron bajo una modalidad que contempla cantidades definidas para atender necesidades institucionales.

La situación fue identificada por la Auditoría Interna en el Centro de Almacenamiento y Distribución de Materiales (CAD).

El informe publicado el mes pasado examinó 37 procedimientos de compra de bienes correspondientes a 2024 bajo la modalidad de cantidad definida con un valor de casi ¢3 mil millones (¢2.993.970.991).

De ese conjunto, el 86% de los artículos sí había sido entregado a las unidades ejecutoras, pero el porcentaje restante continúa en el centro de almacenamiento.

Algunos de los productos son balones deportivos, tableros de ajedrez, archiveros, colchonetas, resmas de papel, alcohol, entre otros.

Almacenados por distintas razones

En el caso de los balones, la administración del contrato explicó que esperaba completar una entrega del proveedor para distribuirlos de forma masiva después del inicio del curso lectivo de 2026.

La auditoría cita la explicación sobre los motivos que mantienen parte de los artículos en las instalaciones sin usar.

“Entregas pendientes por parte del contratista, programación de distribuciones, utilización temporal en actividades institucionales, incremento significativo en el uso de documentos en formato digital lo que ha reducido el consumo de papel”, explican.

Las colchonetas se utilizan durante las finales nacionales de los Juegos Deportivos Estudiantiles.

Según la explicación incluida en el informe, se trasladan a los centros educativos que organizan las actividades y posteriormente regresan al almacenamiento.

Foto: Archivo.

En cuanto al papel, el MEP señaló en la auditoría que el aumento en el uso de documentos digitales redujo el consumo de resmas que fueron adquiridas en el 2024.

También mencionó limitaciones de espacio físico en las oficinas por lo que el material se retira conforme surge la necesidad. La institución gestiona una posible donación o traslado de las existencias.

Auditoría señala falta de planificación

Según el documento, hay casos en los que las compras se realizaron sin un diagnóstico previo suficiente sobre las necesidades reales de las dependencias.

Según los auditores, esto puede provocar que los artículos permanezcan almacenados durante periodos prolongados.

La auditoría advirtió sobre la planificación de las compras y la permanencia de los productos en bodega:

“Lo anterior provoca la permanencia prolongada de bienes en el CAD, generando costos adicionales asociados al almacenamiento y manejo del inventario”, indicaron.

Por ejemplo, están las llaves ranas, herramientas utilizadas en vehículos institucionales. El informe indicó que, después de adquirirlas, se realizaba un estudio para determinar las necesidades de todos los vehículos, con una fecha prevista de finalización a finales de abril de 2026.

Además, existe una circular institucional que establece periodos para retirar los bienes, sin embargo, algunos siguen sin retirarse.

Rocío Solís, exviceministra del MEP calificó esto como “una serie de errores”.

“Pone de manifiesto una serie de errores y de falencias que sigue teniendo el Ministerio con respecto a lo que son las compras. Y no es el hecho de que no se tenga que comprar, porque sí se necesita, es el hecho de tener almacenados todos estos recursos y no dárselas a las instancias correspondientes”.

Este medio pidió una reacción al MEP sobre los hallazgos de la auditoría, pero al cierre de esta nota la consulta seguía en trámite.