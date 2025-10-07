Tras las intensas lluvias que afectan las zonas de Puntarenas y Occidente, el Ministerio de Educación Pública (MEP) actualizó la lista de centros educativos que permanecen cerrados debido al paso de la Onda Tropical #33.
Según informó la cartera, los cierres no se deben únicamente a las lluvias, sino también a otros incidentes asociados, como inundaciones, deslizamientos y afectaciones en los accesos a distintas comunidades.
Por esta razón, varias instituciones educativas de la zona permanecerán cerradas el próximo miércoles 8 de octubre.
La medida buscará resguardar tanto a los estudiantes como a los docentes y personal administrativo, siguiente los lineamientos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Los centros educativos que permanecerán cerrados son:
Dirección Regional de Occidente:
Circuito 3
Dirección Regional de Puntarenas:
Circuito 1
- Escuela Riojalandia.
- IPEC Escuela Augusto Colombari.
- IPEC, sede central, parcialmente afectado. (La institución labora en instalaciones de la Escuela Riojalandia, se trabajarán con algunos grupos definidos por la Dirección del centro educativo, aspecto que se comunicará a la comunidad educativa).
Circuito 5
- Escuela El Chagüite.
- Escuela Flora Guevara Barahona.
- Escuela Barrio San Luis.
- Escuela Fray Casiano de Madrid.
- Escuela Veinte de Noviembre.
- Jardín de Niños de Fray Casiano.
La institución asegura que mantendrán un monitoreo constante para revisar las condiciones climáticas.