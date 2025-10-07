Tras las intensas lluvias que afectan las zonas de Puntarenas y Occidente, el Ministerio de Educación Pública (MEP) actualizó la lista de centros educativos que permanecen cerrados debido al paso de la Onda Tropical #33.

Según informó la cartera, los cierres no se deben únicamente a las lluvias, sino también a otros incidentes asociados, como inundaciones, deslizamientos y afectaciones en los accesos a distintas comunidades.

Por esta razón, varias instituciones educativas de la zona permanecerán cerradas el próximo miércoles 8 de octubre.

La medida buscará resguardar tanto a los estudiantes como a los docentes y personal administrativo, siguiente los lineamientos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Los centros educativos que permanecerán cerrados son:



Dirección Regional de Occidente:

Circuito 3

Escuela La Constancia.

Dirección Regional de Puntarenas:

Circuito 1

Escuela Riojalandia.

IPEC Escuela Augusto Colombari.

IPEC, sede central, parcialmente afectado. (La institución labora en instalaciones de la Escuela Riojalandia, se trabajarán con algunos grupos definidos por la Dirección del centro educativo, aspecto que se comunicará a la comunidad educativa).

Circuito 5

Escuela El Chagüite.

Escuela Flora Guevara Barahona.

Escuela Barrio San Luis.

Escuela Fray Casiano de Madrid.

Escuela Veinte de Noviembre.

Jardín de Niños de Fray Casiano.

La institución asegura que mantendrán un monitoreo constante para revisar las condiciones climáticas.