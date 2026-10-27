MEP fijó fechas de pruebas nacionales estandarizadas para 2027

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El Ministerio de Educación Pública (MEP) estableció las fechas para la aplicación de las pruebas nacionales estandarizadas de 2027, que incluyen evaluaciones diagnósticas, de escritura, de lenguas extranjeras y sumativas, según el calendario nuevo escolar presentado este martes 27 de octubre.
El documento presentado por el MEP establece un calendario de 200 días, pero divididos en 180 días de trabajo pedagógico y 20 días destinados a formación docente, planificación y gestión educativa estratégica.
Las evaluaciones se distribuirán a lo largo del curso lectivo y tendrán fechas distintas según el nivel educativo y la modalidad del centro.
Pruebas diagnósticas
Pruebas de texto escrito
Pruebas de lenguas extranjeras
Pruebas sumativas
El calendario contempla fechas propias para los centros educativos con calendario diferenciado y para la educación abierta.
El calendario contempla fechas propias para los centros educativos con calendario diferenciado y para la educación abierta.
Las fechas de las pruebas forman parte del calendario escolar 2027, que establece el inicio de clases para el 1 de marzo y el cierre del período lectivo para el 30 de noviembre.
El MEP también fijó dos períodos de pruebas para cada semestre. En el primero, las evaluaciones se realizarán del 12 al 23 de abril y del 31 de mayo al 11 de junio. En el segundo, están previstas del 23 de agosto al 3 de setiembre y del 25 de octubre al 5 de noviembre.
La entrega de notas del primer período será el 1 y 2 de julio, mientras que las calificaciones del segundo período se entregarán el 3 y 6 de diciembre, según el calendario presentado por la institución.