MEP fijó fechas de pruebas nacionales estandarizadas para 2027

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP) estableció las fechas para la aplicación de las pruebas nacionales estandarizadas de 2027, que incluyen evaluaciones diagnósticas, de escritura, de lenguas extranjeras y sumativas, según el calendario nuevo escolar presentado este martes 27 de octubre.

Foto: Sergio Espinoza. El MEP anunció los cambios hoy.

El documento presentado por el MEP establece un calendario de 200 días, pero divididos en 180 días de trabajo pedagógico y 20 días destinados a formación docente, planificación y gestión educativa estratégica.

Las evaluaciones se distribuirán a lo largo del curso lectivo y tendrán fechas distintas según el nivel educativo y la modalidad del centro.

Fechas de las pruebas nacionales

Pruebas diagnósticas

Primaria: del 2 al 5 de marzo.

del 2 al 5 de marzo. Secundaria: del 15 al 19 de marzo.

Pruebas de texto escrito

Secundaria: 19 de mayo.

19 de mayo. Primaria: 2 de junio.

Pruebas de lenguas extranjeras

Colegios técnicos profesionales (CTP) y centros privados: del 7 al 11 de junio.

del 7 al 11 de junio. Colegios académicos: del 14 de junio al 2 de julio.

Pruebas sumativas

Colegios técnicos profesionales (CTP): del 20 al 24 de setiembre.

del 20 al 24 de setiembre. Primaria: del 12 al 15 de octubre.

del 12 al 15 de octubre. Secundaria: del 25 al 29 de octubre.

El calendario contempla fechas propias para los centros educativos con calendario diferenciado y para la educación abierta.

El calendario contempla fechas propias para los centros educativos con calendario diferenciado y para la educación abierta.

Curso lectivo comenzará en marzo

Las fechas de las pruebas forman parte del calendario escolar 2027, que establece el inicio de clases para el 1 de marzo y el cierre del período lectivo para el 30 de noviembre.

El MEP también fijó dos períodos de pruebas para cada semestre. En el primero, las evaluaciones se realizarán del 12 al 23 de abril y del 31 de mayo al 11 de junio. En el segundo, están previstas del 23 de agosto al 3 de setiembre y del 25 de octubre al 5 de noviembre.

La entrega de notas del primer período será el 1 y 2 de julio, mientras que las calificaciones del segundo período se entregarán el 3 y 6 de diciembre, según el calendario presentado por la institución.