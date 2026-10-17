MEP fija fechas para nombramientos en propiedad de docentes interinos

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP) estableció un calendario para revisar los casos de funcionarios interinos que podrían obtener un nombramiento en propiedad, como parte de la aplicación de la Ley 10.777.

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, por medio de un video informó que la institución identificó inicialmente a unas 16.300 personas que podrían cumplir con las condiciones para participar. De ellas, 13.256 manifestaron su interés entre el 17 de agosto y el 21 de setiembre de 2026.

El proceso se dividirá en tres grupos, según el puesto que ocupa cada funcionario. Estas son las fechas anunciadas:

Profesores de enseñanza media y educación técnica profesional: el MEP ya revisa los expedientes de 3.030 personas identificadas en este grupo. Quienes cumplan los requisitos y no necesiten una prueba de idoneidad recibirían su nombramiento con vigencia a partir del 1 de febrero de 2027.

el MEP ya revisa los expedientes de 3.030 personas identificadas en este grupo. Quienes cumplan los requisitos y no necesiten una prueba de idoneidad Docentes de preescolar, primaria y educación especial: la revisión comenzará el 16 de noviembre de 2026. Los nombramientos de quienes cumplan las condiciones y no requieran pruebas tendrían vigencia a partir del 1 de abril de 2027.

la revisión comenzará el 16 de noviembre de 2026. Los nombramientos de quienes cumplan las condiciones y no requieran pruebas tendrían vigencia a partir Puestos administrativos docentes y técnico docentes: la revisión comenzará el 16 de abril de 2027. Las pruebas de idoneidad necesarias se realizarían durante el segundo semestre de ese año.

Nombramientos dependerán de los requisitos

La cartera deberá comprobar el cumplimiento de los requisitos académicos, legales y de idoneidad.

Las personas que tengan un registro de elegibles vigente, obtenido mediante su participación en un concurso organizado por el Servicio Civil, no tendrán que repetir la prueba de idoneidad, según explicó el jerarca.

Por otra parte, el MEP prepara la aplicación del artículo 104 bis de la Ley 10.777, que permitirá analizar posibles nombramientos en propiedad de funcionarios interinos de los estratos docente, administrativo docente y técnico docente.

Para este procedimiento, se realizarán dos periodos de análisis al año. El primero está previsto para el 1 de julio de 2027.

Entre los requisitos está:

Tener un nombramiento interino vigente Haber ocupado la misma plaza de forma continua durante al menos dos años Cumplir las condiciones académicas, legales y de experiencia exigidas para el puesto

Concurso docente será digital

El ministro también anunció avances en el concurso externo docente, dirigido tanto a quienes trabajan para el MEP como a las personas interesadas en ingresar a la institución. Este concurso no se realiza desde hace siete años.

La Universidad de Costa Rica (UCR) será la encargada de elaborar las preguntas de la prueba de idoneidad y prevé realizar una prueba piloto en diciembre de 2026, con una muestra de 1.200 personas.

Además, espera habilitar desde la primera semana de febrero de 2027 la recepción de ofertas mediante una plataforma digital.