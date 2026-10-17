MEP fija fechas para nombramientos en propiedad de docentes interinos

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El Ministerio de Educación Pública (MEP) estableció un calendario para revisar los casos de funcionarios interinos que podrían obtener un nombramiento en propiedad, como parte de la aplicación de la Ley 10.777.
El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, por medio de un video informó que la institución identificó inicialmente a unas 16.300 personas que podrían cumplir con las condiciones para participar. De ellas, 13.256 manifestaron su interés entre el 17 de agosto y el 21 de setiembre de 2026.
El proceso se dividirá en tres grupos, según el puesto que ocupa cada funcionario. Estas son las fechas anunciadas:
La cartera deberá comprobar el cumplimiento de los requisitos académicos, legales y de idoneidad.
Las personas que tengan un registro de elegibles vigente, obtenido mediante su participación en un concurso organizado por el Servicio Civil, no tendrán que repetir la prueba de idoneidad, según explicó el jerarca.
Por otra parte, el MEP prepara la aplicación del artículo 104 bis de la Ley 10.777, que permitirá analizar posibles nombramientos en propiedad de funcionarios interinos de los estratos docente, administrativo docente y técnico docente.
Para este procedimiento, se realizarán dos periodos de análisis al año. El primero está previsto para el 1 de julio de 2027.
Entre los requisitos está:
El ministro también anunció avances en el concurso externo docente, dirigido tanto a quienes trabajan para el MEP como a las personas interesadas en ingresar a la institución. Este concurso no se realiza desde hace siete años.
La Universidad de Costa Rica (UCR) será la encargada de elaborar las preguntas de la prueba de idoneidad y prevé realizar una prueba piloto en diciembre de 2026, con una muestra de 1.200 personas.
Además, espera habilitar desde la primera semana de febrero de 2027 la recepción de ofertas mediante una plataforma digital.